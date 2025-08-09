River enfrenta a Independiente en uno de los clásicos de la fecha. Allí Marcelo Gallardo sorprendió a todos y, para el equipo titular, decidió poner a Lautaro Rivero, un defensor de 21 años que vuelve al club luego de haberse destacado en Central Córdoba. El defensor, en este caso, ingresa por Paulo Díaz y es una de las apuestas de Marcelo Gallaro.

El jugador disputó varios partidos en el conjunto de Santiago del Estero. Jugó 30 partidos, metió dos goles y acercó una asistencia. En este sentido, se sumó al plantel dirigido por Marcelo Gallardo ya que frenaron la cesión al equipo de Central Córdoba. En este punto, lo más importante es que el jugador llegó a River proveniente de Santiago del Estero para disputar el Mundial de Clubes y, ahora, tendrá su primera oportunidad como titular nada más y nada menos que en un clásico.

La llegada de Rivero se enmarcó dentro de la ventana especial de transferencias habilitada por FIFA del 1 al 10 de junio, exclusiva para los equipos que participaron del Mundial de Clubes 2025. Marcelo Gallardo decidió ponerlo en lugar del chileno Paulo Díaz quien era uno de los puntos más discutidos en la formación.

Más allá de su paso por Central Córdoba, otra cosa llamativa es que nació en Moreno, provincia de Buenos Aires y tuvo varios encuentros en los clubes de barrio como Los Halcones y Villa Luro Norte. En 2018, con apenas 14 años, ingresó a las inferiores de River, donde inicialmente jugaba como volante por izquierda, aunque luego se transformó en defensor central gracias a su físico y capacidad. En este punto, una de las cosas más llamativas es que en 2023 estuvo muy cerca de quedar libre, pero finalmente fue Central Córdoba quien le tiró un centro y lo llamó para ser parte del primer equipo.

El duro trabajo de Rivero en inferiores

Mientras todo esto pasaba, en 2024 cuando Central Córdoba salió campeón de la Copa Argentina, se viralizó una imagen que el propio Rivero publicó de ese duro año 2023. En aquel momento, cuando Rivero estaba en divisiones inferiores, tuvo que conseugir un trabajo para sobrevivir.

En este punto, en 2024 cuando salió campeón con Central Córdoba se conoció una foto que el mismo subió. Ahí se lo podía ver a Rivero vendiendo alfajores en la calle para sostenerse cerca del fútbol y poder, de alguna manera, ayuar a su familia. “Hace un año. No puedo creer todo esto”.