El desconsolado llanto de Pezzella en River vs. Independiente

Germán Pezzella sufrió una dura lesión en el clásico entre River Plate e Independiente disputado en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina cayó al verde césped mostrando signos de dolor, pero lo que más causó preocupación en el "Millonario" fue la manera en la que vivió la situación. El experimentado zaguero se retiró entre lágrimas después de la molestia que lo marginó de este encuentro.

La misma se dio días antes del cruce de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paragay. Para colmo, Marcelo Gallardo no cuenta con tantos futbolistas en su posición para afrontar este compromiso continental. Lucas Martínez Quarta está lesionado, Paulo Díaz no jugó contra el "Rojo" y el joven Lautaro Rivero no está en la lista para disputar el mencionado torneo.

Pezzella encendió todas las alarmas en River antes de jugar por la Libertadores

El próximo jueves 14 de agosto en Paraguay, los del "Muñeco" visitarán a Libertad con la obligación de hacer un buen partido para sacar un resultado positivo pensando en la vuelta. La misma tendrá lugar una semana después en el Estadio Más Monumental a la misma hora y buscarán un lugar en los cuartos de final. Todo indica que el central se perdería ambos compromisos, pero dependerá de cómo esté y cómo avance su recuperación de la lesión de la que aún no se conocen detalles.

Todo indica que el uruguayo Sebastián Boselli y el chileno Paulo Díaz serán la zaga central y completarán la defensa Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Por supuesto, en eso también la última palabra la tendrá Gallardo que sabe que necesitarán llegar lo más cómodos posibles al duelo que se desarrollará en Núñez. En caso de que avancen de ronda se verán las caras con el que triunfe entre Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.

Los números de Germán Pezzella con la camiseta de River

Partidos jugados : 110.

: 110. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y Copa Libertadores 2015.

