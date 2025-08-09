Independiente y River empataron sin goles en Avellaneda en una noche polémica en Avellaneda

Independiente y River empataron sin goles en Avellaneda en una noche polémica

River empató sin goles ante Independiente este sábado en el Estadio Libertadores de América, en un clásico que llegó en un momento clave del Torneo Clausura. El "Millonario" llegó con la confianza renovada tras su contundente triunfo 3-0 ante San Martín de Tucumán en Copa Argentina, mientras que el "Rojo" atraviesa una crisis de resultados que lo tiene en el último lugar de la Zona B junto a Platense con ahora dos puntos conquistados.

El conjunto de Núñez llegaba a este duelo con la posibilidad de seguir como único líder del grupo, aunque a raíz de la igualdad deberá estar atento a lo que haga Deportivo Riestra, que actualmente suma seis puntos contra los nueve del equipo del "Muñeco" y puede alcanzarlo. La confianza está por las nubes en el plantel de Marcelo Gallardo tras el convincente 3-0 mencionado, pero el resultado de esta noche no sirvió para sacar ventaja ante los que los persiguen. Lo destacable fue Franco Armani, quien se convirtió en la gran figura de la noche por sus atajadas.

El Muñeco sabe que su equipo atraviesa un momento sólido en defensa y con buen manejo de pelota, pero busca ajustar la definición en el último tercio. Con Sebastián Driussi aún poniéndose a punto y Maximiliano Salas lesionado, Miguel Borja fue la referencia en ataque, mientras Facundo Colidio estuvo reclinado al sector izquierdo y ninguno de los dos tuvo una buena ncohe. La planificación del técnico también contempló el cruce del jueves frente a Libertad por los octavos de la Copa Libertadores, lo que podría influir en la gestión de minutos pensando en ese compromiso continental.

En el otro rincón, Independiente llegaba con urgencias tras una serie de resultados adversos que lo tienen en una situación crítica. El equipo de Avellaneda quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder con Belgrano y encadenó derrotas ante Gimnasia y Talleres en el Clausura. Su único punto lo consiguió en el empate ante Sarmiento en la primera fecha, lo que lo ubica en el último lugar de la Zona B con Platense.

Julio Vaccari enfrenta un escenario complejo ya que su equipo necesita cortar la mala racha de manera urgente. El entrenador del Rojo analizó si apostar todo al Clausura o reservar piezas pensando en la visita del miércoles a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, una doble competencia que complica la planificación del técnico en este momento delicado.

El historial reciente entre ambos no es alentador para Independiente. La última vez que se enfrentaron fue el 8 de febrero de este año en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura, donde River se impuso 2-0 en el Monumental con un doblete de Facundo Colidio.

