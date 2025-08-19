Histórico: Franco Mastantuono hace su debut oficial con el Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su debut oficial con la camiseta del Real Madrid. En el duelo frente al Osasuna por La Liga de España y con el resultado por 1 a 0 a favor del 'Merengue', el futbolista surgido en River Plate, que llegó en este último mercado de pases por la histórica cifra de 45 millones de euros, ingresó en el minuto 21 del segundo tiempo por Brahim Díaz. De esta manera, se convirtió en el tercer jugador más joven en jugar para el primer equipo por detrás de Martin Ødegaard (16 años y 133 días) y Samuel Eto'o (17 años y 270 días).

El conjunto que dirige técnicamente Xabi Alonso se puso en ventaja ante el cuadro de Pamplona a los cinco minutos del complemento, luego de un penal que le convirtieron a Kylian Mbappé. El extremo de la Selección de Francia, quien está estrenando la número '10', abrió el marcador desde los doce pasos con un tiro a la izquierda del arquero Sergio Herrera.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Osasuna?

El partido entre Real Madrid y Osasuna por la primera jornada de La Liga 2025-26 se jugará este martes 19 de agosto de 2025, a partir de las 16 horas de Argentina en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO.

Real Madrid vs. Osasuna: ficha técnica

Torneo: La Liga 2025-26 (1ª fecha).

La Liga 2025-26 (1ª fecha). Fecha: Martes 19 de agosto de 2025.

Martes 19 de agosto de 2025. Horario: 16 horas (Argentina).

16 horas (Argentina). Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid. Transmisión: DSports.

DSports. Streaming: DGO.

