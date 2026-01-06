La venta de combustibles no se recupera: Jujuy, entre las tres provincias con mayor caída

En medio de la crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Carlos Sadir, la suba imparable en el precio de los combustibles hundió el consumo en noviembre: se registró una caída interanual de 6,51% en comparación con el mismo mes de 2024, la mayor en todo el año. En este contexto de retracción generalizada, Jujuy se ubicó como la tercera provincia con el descenso más fuerte en las ventas minoristas, con un -11,31%.

Según un reciente informe del portal especializado Surtidores.com, basado en datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en noviembre se vendieron a nivel país 1.376.311 metros cúbicos de combustibles, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, cuando el volumen había superado los 1,47 millones de metros cúbicos.

La tendencia negativa también se observó en la comparación mensual, ya que la demanda de noviembre se ubicó por debajo de la de octubre, con una baja cercana al 1,7%. En relación con el comportamiento por tipo de producto, los combustibles de mayor calidad lograron sostenerse levemente, mientras que las mayores caídas se concentraron en la nafta súper y el gasoil de uso más extendido, con descensos significativos.

En el desagregado por provincias, la cifra en territorio jujeño duplica prácticamente el promedio nacional de caída y solo fue superada negativamente por Córdoba, que registró una baja del -13,72% y por Santa Cruz, con un -12,22%. Solo la provincia de Formosa mostró números positivos, un alza del 1.1%, mientras que el resto evidenció retrocesos de distinta magnitud.

El informe también refleja que casi todas las empresas del sector experimentaron bajas en sus volúmenes de venta. La compañía con mayor participación en el mercado mostró una retracción moderada, mientras que otras firmas registraron bajas mucho más marcadas, en un contexto que sigue mostrando señales de debilidad en el consumo de combustibles a nivel nacional.

El Gobierno nacional habilitó el aumento de combustible en todo el país

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para todo el mes de enero en todo el país, que incluye a Formosa, la cual es una medida que influye directamente en los precios de la nafta y el gasoil. La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial mediante el Decreto 929/2025

Según lo establecido, para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro en el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro correspondiente al impuesto al CO₂.

Desde Nación señalaron que el aumento del impuesto es necesario para "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La suba se enmarca en una serie de aumentos mensuales que se viene dando desde 2024.

Asimismo, se aclaró que los incrementos impositivos se implementaron de manera parcial y que continuarán en febrero. Desde que se decidió descongelar el tributo a los combustibles, las estaciones de servicio aplican aumentos de forma habitual, incluso de manera semanal o con pocos días de diferencia.