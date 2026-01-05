Bajo el argumento de una "desinversión de más de una década", la asociación de defensa del consumidor CODECUC llevó a la empresa estatal Agua Potable de Jujuy S.E. a los tribunales. Usuarios de toda la provincia denuncian tarifas altas, pero un servicio que está lejos de ser eficiente

Las intensas lluvias de los últimos meses no hicieron más que desnudar una realidad que los usuarios vienen denunciando: la falta de infraestructura para procesar el recurso en condiciones adversas. Localidades como San Salvador, Palpalá, El Carmen, Aguas Calientes, San Pedro, San Antonio y El Ceibal, junto a los puntos turísticos de la Quebrada como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, encabezaron el ranking de zonas afectadas por cortes prolongados, baja presión y niveles de turbidez.

Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de la empresa, CODECUC decidió formalizar una presentación judicial. Alejandro Mur, referente del organismo, fue contundente al respecto: "Desde hace 10 años o más que no se hacen las inversiones oportunas y necesarias en la infraestructura. Los problemas en el suministro no son producto del azar, sino de una desinversión sostenida", afirmó.

Mur instó a los usuarios a presentar reclamos por la falta de agua y buscar compensación. "Los usuarios tienen derecho a presentar reclamos y obtener una respuesta adecuada y solución al problema", señaló. Además. remarcó que el ente de control, la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU), debería actuar de oficio ante los perjuicios a los derechos de los usuarios, pero no lo está haciendo como debería.

En diálogo con Radio 2, advirtió que la provincia que gobierna Carlos Sadir tiene "una de las facturaciones más caras u onerosas del país". Y señaló: "Para ser una provincia chica, prácticamente empobrecida, muchos servicios son de poca y baja calidad".

Ajuste de Sadir en Jujuy: el año inicia con un nuevo aumento en el transporte de media distancia

En medio de la crisis que atraviesa la provincia de Jujuy, el gobernador Sadir sigue con las políticas de ajuste que perjudican a los trabajadores. De esta manera, el 2026 arrancó con una mala noticia para aquellos usuarios que se trasladen al interior de la capital: desde el 1º de enero, el valor de la tarifa del transporte de media distancia incrementó un 5%.

El incremento responde a las constantes subas en el combustible y la inflación, por lo que la Secretaría de Transporte de la provincia que conduce Pablo Gianchino aprobó la actualización del cuadro tarifario. La última suba se había registrado a inicios del mes de noviembre.

Gianchino afirmó que la decisión del Ejecutivo provincial "es razonable", ya que se tuvieron en cuenta los aumentos que impactaron "directamente en el costo de las empresas". "Hemos llegado a un punto de un 5%, que nos parece razonable, es un 2,4 por mes que está en línea con la inflación general", agregó en declaraciones para Canal 7 de Jujuy.

Por otra parte, habló sobre el servicio durante las vacaciones de verano y manifestó que no habrá reducción de transporte. "Hasta el momento, estamos manteniendo todos los servicios en funcionamiento. No tenemos puntualmente ninguna comunicación de las empresas de que estén pensando en suspender ningún servicio ni que necesiten hacerlo", aseguró el funcionario.