Denuncian represión de la policía de Jujuy contra trabajadores del Ingenio Ledesma

Entidades de Derechos Humanos y partidos de izquierda denunciaron represión por parte de la policía de Jujuy, en aras de evitar el ingreso de trabajadores a una asamblea del sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). La presencia de las fuerzas de seguridad se enmarcó en la "proscripción" de un delegado opositor, que forma parte de un acampe de trabajadores despedidos de la azucarera.

Según reportó el diario El Pregón de Jujuy, "la comisión directiva del SOEIAL) "envió una nota formal con el objetivo de proscribir a un delegado opositor y avanzar en la expulsión de delegados y activistas que encabezan la resistencia", que lleva más de 50 días. El texto "apunta directamente contra Gonzalo Mercado, actual delegado del ingenio y referente del acampe", con la intención de "impedir que pueda ejercer su derecho estatutario a presentarse como candidato en las elecciones de delegados convocadas para el próximo 5 de enero".

"Con escudos, bastones y caballeriza, la policía del Gobierno de Jujuy garantiza la asamblea convocada por la directiva del sindicato azucarero para expulsar a delegados de la oposición que son parte de la lucha contra los despidos. El gobernador Carlos Sadir es responsable de cualquier hecho de violencia hacia los trabajadores", señaló a través de X el ex diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Alejandro Vilca.

A través de su cuenta de X, el Centro de Profesionales de por los Derechos Humanos (CEPRODH) denunció que las fuerzas de seguridad de la provincia que gobierna el radical Carlos Sadir "reprime a obreros azucareros" Uno de los integrantes de la entidad, el abogado Mauro Tabak, fue herido. "Queda claro que la reforma laboral pedida por patronales como la de Ledesma es con el accionar de la burocracia sindical y diezmando a los que luchan", señaló a través de sus redes sociales la diputada nacional del FIT Myriam Bregman.

Docentes jujeños denuncian a Sadir y al gremio por la falta de pago de un bono: "Es una burla"

En un contexto marcado por la crisis y la pérdida del poder adquisitivo, maestros de la provincia de Jujuy pertenecientes a la agrupación Hormiguero Docente, afiliados a la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), se manifestaron en la puerta del gremio para denunciar la falta de pago del bono anunciado para el sector, además de descuentos salariales que habrían impactado en los haberes de numerosos trabajadores de la educación.

Una referente del espacio explicó que el bono debía comenzar a abonarse ayer. "Nosotros debíamos estar cobrando el bono dividido en dos cuotas, una de 150 mil pesos y el resto en enero, para los docentes que no superan los 1.400.000 pesos de salario. Aquellos que superaban ese monto debían percibir 200 mil pesos, pero muchos docentes revisaron sus cuentas y no tenían nada acreditado", señaló visiblemente molesta una docente.

La situación se tornó aún más grave al constatar que otros sectores estatales ya habían percibido el bono. "Es una burla para la docencia, porque desde ayer a las 19 horas ya se había acreditado el pago a los demás trabajadores estatales. Hay irregularidades en la acreditación de los docentes", denunció.

Desde la agrupación indicaron que se inició un relevamiento de docentes afectados, a través de un formulario difundido en redes sociales, con el objetivo de recopilar datos y documentación que permitan realizar los reclamos correspondientes de manera formal. "Hay muchos docentes perjudicados y necesitamos saber cuántos somos para poder exigir respuestas", remarcó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.