Ajuste de Sadir en Jujuy: el año inicia con un nuevo aumento en el transporte de media distancia

En medio de la crisis que atraviesa la provincia de Jujuy, el gobernador Carlos Sadir sigue con las políticas de ajuste que perjudican a los trabajadores. De esta manera, el 2026 arrancará con una mala noticia para quienes deban trasladarse al interior de la capital: desde el 1º de enero, el valor de la tarifa del transporte de media distancia incrementará un 5%.

El incremento responde a las constantes subas en el combustible y la inflación, por lo que la Secretaría de Transporte de la provincia que conduce Pablo Gianchino aprobó la actualización del cuadro tarifario. La última suba se había registrado a inicios del mes de noviembre.

Gianchino afirmó que la decisión del Ejecutivo provincial "es razonable", ya que se tuvieron en cuenta los aumentos que impactaron "directamente en el costo de las empresas". "Hemos llegado a un punto de un 5%, que nos parece razonable, es un 2,4 por mes que está en línea con la inflación general", agregó en declaraciones para Canal 7 de Jujuy.

Por otra parte, habló sobre el servicio durante las vacaciones de verano y manifestó que no habrá reducción de transporte. "Hasta el momento, estamos manteniendo todos los servicios en funcionamiento. No tenemos puntualmente ninguna comunicación de las empresas de que estén pensando en suspender ningún servicio ni que necesiten hacerlo", aseguró el funcionario.

Aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos montos

La Almona: $1.200

Los Alisos: $1.460

Los Paños: $1.619

Complejos Alisos: $2.378

El Carmen: $2.459

Carahunco: $2.720

Perico: $3.197

Monterrico: $3.299

Las Pampitas: $3.704

Volcán: $4.000

Tumbaya: $4.700

Puesto Viejo: $4.948

La Mendieta: $5.196

Aguas Calientes: $6.005

San Pedro: $6.200

Maimará: $8.000

Chalicán: $8.100

Purmamarca: $8.300

Santa Clara: $8.500

Tilcara: $8.800

Fraile Pintado: $9.300

Libertador: $10.600

Calilegua: $11.200

Caimancito: $12.800

Humahuaca: $13.000

Yuto: $15.200

Palma Sola: $16.700

El Moreno: $17.800

Susques: $21.100

Abra Pampa: $22.400

Barrancas: $24.000

La Quiaca: $28.900

Aumento de transporte público en San Salvador de Jujuy: nuevos valores

A fines de noviembre, el municipio de San Salvador de Jujuy implementó el sexto incremento en el transporte público. Tal como concedió Concejo Deliberante al Ejecutivo, el gobierno de Raúl Jorge se valió de la suba bimestral en las líneas de colectivos urbanas y aplicó un ajuste del 3,16%.

De esta manera, el boleto mínimo pasó de tener un costo de $1.132,17 a $1.167,99.

Según el tramo, los nuevos valores quedaron de la siguiente manera: