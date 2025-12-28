En un contexto marcado por la crisis y la pérdida del poder adquisitivo, maestros de la provincia de Jujuy pertenecientes a la agrupación Hormiguero Docente, afiliados a la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), se manifestaron en la puerta del gremio para denunciar la falta de pago del bono anunciado para el sector, además de descuentos salariales que habrían impactado en los haberes de numerosos trabajadores de la educación.

Una referente del espacio explicó que el bono debía comenzar a abonarse ayer. "Nosotros debíamos estar cobrando el bono dividido en dos cuotas, una de 150 mil pesos y el resto en enero, para los docentes que no superan los 1.400.000 pesos de salario. Aquellos que superaban ese monto debían percibir 200 mil pesos, pero muchos docentes revisaron sus cuentas y no tenían nada acreditado", señaló visiblemente molesta una docente.

La situación se tornó aún más grave al constatar que otros sectores estatales ya habían percibido el bono. "Es una burla para la docencia, porque desde ayer a las 19 horas ya se había acreditado el pago a los demás trabajadores estatales. Hay irregularidades en la acreditación de los docentes", denunció.

Desde la agrupación indicaron que se inició un relevamiento de docentes afectados, a través de un formulario difundido en redes sociales, con el objetivo de recopilar datos y documentación que permitan realizar los reclamos correspondientes de manera formal. "Hay muchos docentes perjudicados y necesitamos saber cuántos somos para poder exigir respuestas", remarcó en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

El sector educativo cierra el año atravesado por múltiples problemáticas y con fuertes cuestionamientos tanto a la conducción gremial como la administración de Carlos Sadir. "Este gobierno nos ataca constantemente y se burla de la docencia provincial. No es algo nuevo: el 1 de Mayo, Día del Trabajador, el pago extraordinario de 50 mil pesos tampoco se acreditó en tiempo y forma. Siempre el error aparece cuando se trata de docentes", remarcó.

Habrá más cierres tras las fiestas: la advertencia de los comerciantes jujeños

El panorama para el sector comercial de la provincia de Jujuy es crítico. En un fin de año marcado por una fuerte caída del consumo, el titular de la Cámara de Comercio de Jujuy, Alejandro Bustamante, cargó contra el gobernador Sadir al asegurar que "no hubo ningún tipo de ayuda" para el sector.

Bustamante remarcó que el comercio local se encuentra en total desprotección por parte del Estado provincial y aclaró que los planes de ayuda fiscal lanzados, como las disminuciones de Ingresos Brutos, "fueron para otros rubros". Además, reveló que, desde mediados de año, solicitan una audiencia con el Gobernador, pero todavía no fue concedida. "No hay ningún tipo de aliciente para que podamos continuar", apuntó.

Según el representante de la Cámara de Comercio, este 2025 estuvo marcado por una retracción constante que se evidenció incluso en fechas clave como el Día de la Madre. "Venimos muy preocupados con un consumo deprimido. La gente lo puede ver en el movimiento de las calles; las compras están restringidas y limitadas", señaló en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

Pese a que los negocios extendieron sus horarios para captar las ventas de último momento de Navidad, las expectativas son bajas. "Llegamos acá para ver si podemos hacer alguna diferencia ahora y ver qué pasa, pero lo cierto es que estamos muy complicados", afirmó Bustamante.