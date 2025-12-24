“Abróchense los cinturones”: el mensaje de Navidad de Javier Milei

El mensaje de Javier Milei por Navidad.

El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores transformaciones para el segundo tramo de su administración. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, adelantó el mandatario en un video que publicó con motivo de Nochebuena y Navidad con cortes de sus intervenciones públicas.

El mandatario realizó un repaso de su gestión en materia económica, política y social. “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, expresó.

Además, recordó que el Gobierno logró bajar la inflación y que, pese a las críticas, sacó a “12 millones de personas de la pobreza”, una cifra que sigue repitiendo pese a los cuestionamientos de expertos y la oposición. También sostuvo que se eliminó el cepo cambiario de manera definitiva y destacó que recientemente se firmó un acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos.

En la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.

En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre. Y sostuvo que, con la conformación de ese Congreso, avanzarán “hasta el hueso” con las reformas necesarias para convertir a la Argentina en el país “más libre del mundo”.

El jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Mientras que luego de un corte de cámara, el video concluye con una promesa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.

Milei pasará Nochebuena en Olivos

El Presidente pasará esta navidad en la quinta de Olivos, aunque esa festividad no tiene mucho asidero para el mandatario. Milei transita la fiesta como un día más ante su convicción de convertirse al judaísmo, una cuenta pendiente que culminará –promete– una vez que deje el sillón de Rivadavia.

Según informaron desde su entorno, el jefe de Estado repetirá la rutina del año pasado, con la diferencia de que en esa oportunidad estuvo presente su ex pareja Amalia “Yuyito” González. Podría sumarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien las festividades de diciembre de 2024 las pasó junto a sus padres Norberto Milei y Alicia Lucich.