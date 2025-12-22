Jubilados de Jujuy sufren el ajuste de Sadir y Milei: "No alcanza para cubrir necesidades básicas"

La crisis económica desatada por el presidente Javier Milei parece no tener piso y la réplica del modelo de ajuste por parte del gobernador Carlos Sadir atenta contra el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables en la provincia de Jujuy. El presidente del Centro de Jubilados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Palpalá, Julio Argüello, aseguró que quienes perciben haberes mínimos "están pasando un momento muy difícil porque no les alcanza el dinero para cubrir sus necesidades básicas”.

A pocos días de la Navidad y del Año Nuevo, Argüello aseguró que "fue un 2025 duro" para el sector y señaló que "los problemas habituales" de los adultos son el aumento constante de precios en productos y servicios, especialmente de la luz, además de las deudas acumuladas. "En la realidad los sueldos están muy, muy bajos, sobre todo los de la mínima. Lo que están cobrando no les alcanza, deben la luz, deben el agua, deben al almacén”, enfatizó el representante de los jubilados en declaraciones para Jujuy al Momento.

En este contexto crítico, se concretaron encuentros provinciales con referentes de adultos mayores de todo el territorio, abordando tres ejes primordiales: emergencia sanitaria, alimentaria y económica. El Gobierno nacional seguirá con la motosierra: el Presupuesto 2026 incorpora una serie de modificaciones y proyecciones que permiten anticipar el rumbo de la política previsional y los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). En las planillas anexas al proyecto oficial libertario, aparecen recortes en la cantidad de beneficiarios de prestaciones clave: pensiones no contributivas por invalidez, jubilaciones y pensiones del sistema general y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La oposición y distintos sectores advierten que, detrás de esa narrativa, hay una redefinición del alcance del sistema de protección social, con impacto directo sobre jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones no contributivas. El ajuste no se anuncia en conferencias de prensa, se lee en la letra chica.

Qué hará Milei con los jubilados ANSeS: el dictamen de LLA que fue aprobado

El dictamen promovido por La Libertad Avanza (LLA) propone aumentos extraordinarios. Ese despacho avala el esquema de actualización vigente que rige bajo el Decreto 274/24 y prevé que las jubilaciones y pensiones de ANSES se ajusten mensualmente en función de la inflación, sin incrementos adicionales más allá de la variación del índice de precios al consumidor (IPC) medido por el INDEC.

De esta manera, lo que percibirán los jubilados en enero de 2026 ya está definido por la movilidad automática: el aumento será cercano a 2,47% en función de la inflación de noviembre de 2025. Eso implica que la jubilación mínima —sin considerar posibles refuerzos— superará los $349.000, y puede acercarse o superar los $419.000 si se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes tienen ingresos más bajos.