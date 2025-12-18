Masiva marcha en Jujuy contra la reforma laboral de Milei y el apoyo de Sadir: "Esclavista"

A horas de la masiva marcha que encabezará la CGT junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, integrantes de las dos CTA y de distintos sindicatos de la provincia de Jujuy expresaron su preocupación por la iniciativa que atenta contra los derechos laborales. La protesta, que será acompañada por dirigentes, sindicatos combativos, movimientos sociales y trabajadores, incluirá una movilización por calles céntricas de la capital.

El Gobierno Nacional presentó finalmente en el Congreso su proyecto de “Modernización laboral”, con el argumento de que los cambios propuestos permitirán crear más y mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la iniciativa llega en un contexto económico que desmiente el diagnóstico oficial: lejos de expandirse, la actividad se mantiene estancada, el empleo formal se destruye y miles de empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que pone en riesgo su continuidad.

La convocatoria de la central obrera abrió la puerta a que otros sectores de la sociedad igual de alarmados por la nueva ofensiva del oficialismo libertario, se plieguen a la marcha que ya promete ser multitudinaria. “Con la movilización llevaremos adelante las tres centrales en conjunto manifestaremos el contundente rechazo a todos los puntos que plantea esta reforma laboral porque entendemos que es una reforma que atenta contra los derechos de los trabajadores”, manifestó Santiago Hamud de la CTA de los Trabajadores provincial.

Hamud también aseguró que la reforma facilita los despidos y precariza el trabajo. “En los distintos países desarrollados, que el presidente Javier Milei siempre mira y se jacta, se discuten reformas para ampliar derechos y para reducir la jornada laboral. Todo lo contrario con la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional, que lo que hace es facilitarle a los grandes empresarios y a los patrones que hagan prácticamente lo que quieran con nosotros”, apuntó en una conferencia de prensa.

También serán parte de la marcha los docentes universitarios nucleados en ADIUNJu, uno de los sectores que más sufre las políticas de ajuste de la gestión libertaria. Mientras que el gremio de profesores de nivel secundario y terciario, CEDEMS, será parte de la columna que partirá desde Plaza Belgrano a las 18 en defensa de las mejoras laborales adquiridas durante décadas. Los maestros se reunirán una hora antes en la sede de calle Balcarce y desde allí partirán hasta la Casa de Gobierno, donde otros espacios participarán de la marcha. ADIUNJU, SEOM, Patria Grande Jujuy, FOL, PTS, PO, Hormiguero Docente, Organismos de Derechos Humanos, artistas, trabajadores de prensa, comunicación y cultura independientes también participarán de la multitudinaria marcha.

Diputados provinciales cargaron contra la reforma laboral de Milei: "Esclavista"

El bloque de diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) convocó a movilizar junto a sindicatos y organizaciones sociales, estudiantiles y políticas que exigen paro y plan de lucha a las centrales sindicales. La diputada Natalia Morales señaló que “la reforma laboral de Milei va de la mano de mayor extractivismo, por eso presentó la modificación de la Ley de Glaciares". En ese sentido, sostuvo que esta iniciativa representa "más saqueo y menos derechos laborales". En este caso, dio el ejemplo de la situación de la azucarera Ledesma, que despidió a más de 230 trabajadores sin causa. "Con esta reforma, se ahorraría incluso las indemnizaciones", dijo.

La legisladora del PTS-Frente de Izquierda Alejandro Vilca, sostuvo que “se trata de una reforma laboral esclavista". En declaraciones para el medio El Submarino Jujuy, apuntó: "No va más que los trabajadores tengamos siempre que hacer el esfuerzo para que los patrones se terminen enriqueciendo más a nuestra costa. Para frenarlos se necesita un verdadero plan de lucha y paro general, esta es la exigencia que hacemos junto a diferentes gremios a las centrales sindicales que ni siquiera convocaron a parar ese día”. Luego, sostuvo que no "es casual que el gobernador Carlos Sadir diga que hay que modernizar las leyes laborales", ya que ante los despidos en la provincia, "su Gobierno no mueve un dedo".

Por su parte, el diputado Gastón Remy aseguró que “diferentes estudios de la OIT demostraron que las reformas laborales no crean empleo, crean trabajadores más flexibilizados, con menos derechos, que es lo que quieren las empresas para mejorar sus ganancias". A su vez, llamó a que el pueblo se movilice: "La pelea es en las calles y sin esperar nada del Congreso ni de la Justicia", afirmó.