Marcha de la CGT hoy: dónde concentran Camioneros, UOM, UOCRA y el resto de los sindicatos contra la reforma laboral

Marcha contra la reforma laboral de Milei: los principales sindicatos y movimientos que protestarán este jueves.

La marcha por la nueva reforma laboral, propuesta por el presidente Javier Milei, se realizará este jueves 18 de diciembre, con la participación de numerosos sindicatos y organizaciones sociales y políticas que se movilizarán para manifestar su rechazo al proyecto.

La convocatoria, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó la movilización a partir de las 15 en Plaza de Mayo, donde se llevará a cabo el acto central con la lectura de un documento y discursos de sus principales dirigentes.

Los principales sindicatos que participarán y sus puntos de encuentro

Camioneros concentrará en la esquina de Diagonal Sur y Alsina desde las 12:30.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) lo hará desde las 10:30 en Avenida Belgrano al 1800.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) concentrará desde las 12 en Alsina y Bolívar.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) convocó en Belgrano 347 a las 14.

Desde la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) anunciaron una huelga nacional con paro activo y movilización a partir de las 00 horas del jueves.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , que llevará adelante un paro de actividades, y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se reunirán a partir de las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lo hará en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo a las 12:30.

Los gremios universitarios convocados por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) se movilizarán desde la esquina de Avenida Belgrano y Piedras a las 13:30.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) concentrará a las 15 en Carlos Pellegrini y Perón, con la previsión de ingresar a Plaza de Mayo por Diagonal Norte.

También participarán espacios políticos del peronismo y del arco opositor. El Movimiento Derecho al Futuro , encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof , se concentrará desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí, con la presencia de numerosos intendentes alineados con el mandatario provincial.

La Cámpora convocó directamente a Plaza de Mayo a partir de las 15, mientras que Patria Grande llamó a movilizar desde la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo desde el mediodía.

Por su parte, el Frente de Izquierda y sectores del denominado sindicalismo combativo marcharán con una columna propia desde Carlos Pellegrini y Perón, a partir de las 15. Tras el cierre del acto central de la CGT, estas agrupaciones realizarán un acto propio en Plaza de Mayo.

Otros sindicatos y movimientos que participarán

Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Obras Sanitarias, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también estarán presentes. Entre las organizaciones sociales, tendrá una presencia destacada la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que marchará con una columna propia integrada por movimientos como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, con el reclamo de un Estatuto Laboral para la Economía Popular.

Desde la central obrera sostienen que la iniciativa impulsada por el Gobierno implica un retroceso en materia de derechos laborales adquiridos y cuestionan, entre otros puntos, los cambios en el régimen de indemnizaciones, la negociación colectiva y el financiamiento sindical.