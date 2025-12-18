ALERTA brote de triquinosis en Córdoba: qué comieron los afectados y cómo prevenirlo

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, a través del Departamento de Zoonosis, notificó acerca de la presencia de un brote de triquinosis en la localidad de Laboulaye. Hasta el momento, son cinco los casos positivos confirmados y todos poseen un factor en común: consumieron un salame comprado en la vía pública, el cual no poseía registros sanitarios ni etiqueta.

Este miércoles se informó que el estado de salud de los afectados se controla por el momento de forma ambulatoria y los mismos evolucionan de manera favorable. En ese marco, las autoridades locales solicitan la colaboración de la población para evitar la producción de nuevos casos.

Por el momento, las acciones de control están a cargo de la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y diversas áreas del municipio. Estas se encuentran trabajando de manera coordinada, con el objetivo de limitar la dispersión de la enfermedad y detectar la circulación de otros productos contaminados.

Sin embargo, según lo informado por las autoridades provinciales, se dificulta la trazabilidad y localización del productor, ya que ninguna de las piezas involucradas tenía etiqueta ni información sobre el proceso de elaboración.

Por este motivo, desde el Ministerio de Salud buscan alertar sobre los peligros de consumir carne de cerdo y sus derivados de dudosa procedencia o sin la inspección sanitaria correspondiente. Por su parte, le solicitan a las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad que se aproximen a su centro de salud más cercano. Desde el municipio instaron a denunciar la venta de productos cárnicos sin autorización. A su vez, como medida preventiva, el personal de fiscalización intensificó los controles en ferias y comercios.

Qué es la Triquinosis y cómo prevenirla

La triquinosis es una enfermedad infecciosa que se contrae al ingerir carne o derivados cárnicos de cerdo crudos o mal cocidos, contaminados con el parásito Trichinella spiralis.

Si bien las manifestaciones clínicas son muy variables, esta enfermedad cuenta por lo general con la presencia de sintomatología como fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. Al mismo tiempo, en algunos casos también se incluye la presencia de síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea.

Para prevenir esta enfermedad, se recomienda evitar el consumo de carnes crudas y/o de embutidos caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración; a su vez, consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados también presenta un gran riesgo a padecer la enfermedad.