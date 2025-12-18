Casa Rosada es un hervidero con aliados y Milei quiere vetar el Presupuesto 2026

El Gobierno es un hervidero luego de la sesión fallida de anoche en Diputados donde aliados le votaron en contra del capítulo que más le importaba a Javier Milei del Presupuesto 2026. Y además, el PRO denunció un pacto de los libertarios con los kirchneristas para meter tres auditores de la AGN y dejar afuera al macrismo.

"Cada uno elige los amigos, los socios, su equipo de fútbol, cada uno elige. Ellos eligieron a los tucumanos, a los gobernadores del Norte y pactaron con el kirchnerismo. Con nosotros se acabó", afirmó a El Destape notablemente enojado un referente del PRO.

La Cámara de Diputados aprobó anoche la designación de tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza, persona de Eduardo "Lule" Menem; Juan Ignacio Forlón, por Fuerza Patria, de estrecha relación con Máximo Kirchner; y la exdiputada nacional salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal, de Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Se quedó afuera al que quería Mauricio Macri: Jorge Triaca.

"Nosotros votaremos lo que nos parece que está bien y lo demás no tenemos más obligaciones ni tampoco de dar quórum, de acompañar ni nada. Ellos eligieron nuevos aliados, así que bueno, que disfruten con los nuevos aliados, que les vaya bien, nosotros no vamos a extorsionar con ninguna ley, con nada, lo que nos parece que está bien, está bien, y lo que no, no", afirmó a este portal una fuente amarilla.

Cristian Ritondo en plena sesión lanzó un duro discurso contra los libertarios y también contra el presidente de la cámara, Martín Menem. Es que en el PRO acusan de que quienes estuvieron detrás de ese acuerdo fueron los Menem.

Despegaron a Karina Milei, a Santiago Caputo y a Javier Milei. Pero apuntan directo a los riojanos. Por ahora no hubo llamados cruzados. "Si nos llaman es para que nos pidan disculpas", reclama un PRO ante El Destape. Los amarillos, igualmente, avisaron: "Adelantamos que todo este proceso de leyes que se debaten ahora lo vamos a acompañar. Pero ellos van a tener que conseguir los demás votos, el quórum y todo lo demás". El horno no está para bollos.

La interna entre el caputismo y el menemismo, que por ahora buscaban mantener apagada hasta que se aprueben todas las reformas, podría volver a encenderse de manera temprana. Por lo bajo ya vuelan esquirlas de lo sucedido anoche.

En el medio del tironeo entre el PRO y la Casa Rosada quedó Diego Santilli, el hombre amigo de Ritondo y del macrismo que ocupa una silla caliente en el Gobierno y que ayer tuvo su primer tropiezo. En el PRO, por ahora, lo despegan a "El Colo". "Es nuestro amigo de toda la vida, un compañero de lucha y siempre tuvo una lealtad enorme. Estamos seguros de que Diego no comparte nada de lo que hicieron: ni el acuerdo con el kirchnerismo, ni el acuerdo con los que votaron en contra del capítulo 11", expresaron a El Destape desde el sector amarillo. "Más allá de esto, Diego es ministro y no lo vamos a joder. Él y Javier son los únicos que pueden llegar a acercar las partes", afirmó un PRO sobre Santilli y Milei.

El famoso capítulo 11 del Presupuesto incluía la derogación del financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y del carácter móvil de la Asignación Universal por Hijo; retrotraía a 2021 los subsidios por zonas frías; le hacía un favor a Jorge Macri con la deuda de Nación a CABA; y condonaba las deudas a empresas eléctricas.

La oposición lo volteó y generó un hervidero interno en el Gobierno. Milei enfureció y prometió que si se aprueba así en el Senado lo vetará porque le generará déficit fiscal. Hoy el Gobierno apeló el fallo que le ordenó ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla. El recurso fue concedido por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y ahora deberá resolver la Cámara Federal de San Martín.

¿Quiénes quedaron en la mira por esos votos en contra? El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés (UCR) por el voto de Diógenes González; el mandatario Rolando Figueroa (Neuquén) por el voto de Karina Maureira; Rogelio Frigerio (PRO), por la abstención de Darío Schneider; y el chaqueño Leandro Zdero (UCR), por la abstención de su diputado Osvaldo Cipolini. Además, llamativamente los tres legisladores de Raúl Jalil (Catamarca) y los dos diputados de Osvaldo Jaldo (Tucumán) votaron en contra del Gobierno en este capítulo 11. Noche mala para Milei.