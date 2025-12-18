Fácil y práctico: 3 consejos para limpiar tu casa antes de Navidad y dejarla impecable.

Mantener la casa limpia para recibir a los invitados en Navidad puede ser un gran estrés si no te organizás con tiempo. Sin embargo, existen tres consejos que los expertos en limpieza recomiendan implementar para las fiestas de fin de año, que son muy sencillos de aplicar y te van a ahorrar mucho tiempo y energía.

"Los días previos a la Navidad son perfectos para hacer una limpieza a fondo y dejarlo todo listo para que no haya ningún imprevisto durante las fiestas. Te damos una serie de consejos para que todas tus celebraciones sean un éxito", dicen los expertos de Casa Club. A continuación, sus tres consejos para dejar la casa impecable para esta Navidad.

3 consejos para tener la casa limpia en Navidad

1. Dejar listo el comedor y limpiar lo más importante

El comedor es la parte de la casa que más se va a usar, ya que es el principal punto de encuentro. Una forma muy inteligente de ahorrar tiempo y energía es que lo tengas preparado el día anterior.

Es clave ordenar el espacio: cada objeto debe estar en su lugar para que los invitados se sientan cómodos y encuentren todo con facilidad. Por ejemplo, si tenés un perchero podés dejarlo libre para que cuando lleguen los invitados, dejen allí sus cosas.

Si tenés objetos desparramados por el suelo, es mejor que les encuentres su lugar para no perder nada ni generar ruido visual. Una vez ordenado, retirá el polvo con un paño de microfibra apenas humedecido y luego aspirá alfombras y rincones. Para completar, pasá un trapo de piso para que quede todo limpio y con buen aroma.

Si querés darle un toque extra al ambiente con respecto al olor, un ambientador suave puede ser ideal. Otra buena idea es preparar una mesa auxiliar para la sobremesa, con la cafetera, tazas, azúcar y cucharitas a mano.

Antes de armar la mesa, lo mejor es revisar todo lo que vas a necesitar. Hacé una lista rápida permite saber qué tenés y qué falta, evitando compras innecesarias a último momento. Para decorarla, usá ese mantel especial que tanto guardás para ocasiones importantes Si lleva tiempo guardado, podés ponerlo en remojo junto con las servilletas.

2. Dejar la cocina limpia y ordenada

Durante las Fiestas, la cocina vuelve a tener un rol protagónico. Tanto vos como tus invitados van a estar saliendo y entrando de ella, por lo que se recomienda que la mantengas limpia y ordenada.

Podés dejar ya lavados los platos, vasos y cubiertos que vayas a utilizar. Las copas y piezas delicadas conviene lavarlas a mano, con agua templada y una esponja suave, para evitar roturas o marcas. De esta manera, el cristal recupera su brillo y queda perfecto.

Si el piso de tu cocina está sucio, pasá un trapo para dejarlo impecable. Deshacete de las migas que puedan haber arriba de la mesada y asegurate de que la comida esté en la heladera para que no pierda la cadena de frío.

3. Un baño impecable para los invitados

Por último, la limpieza del baño es fundamental. Asegurate de que esté limpio, ordenado y bien ventilado. Revisá inodoro, superficies y espejos para que todo luzca lo mejor posible. Esto también podés hacerlo el día antes para ahorrar tiempo.

Lavá las toallas con anticipación y dejalas listas para usar, de modo que los invitados se sientan cómodos y bien recibidos. Con estos simples pasos, la casa queda preparada para disfrutar la Navidad sin apuros y con un ambiente cálido y cuidado.