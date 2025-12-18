Chau pan dulce y vitel toné: la nueva tendencia en comida para esta Navidad, mucho más fresca y deliciosa.

Una nueva tendencia en comidas navideñas va a desplazar totalmente al típico pan dulce y el vitel toné. Durante décadas, estos dos platos fueron protagonistas indiscutidos de las Fiestas en Argentina. Sin embargo, diciembre de 2025 confirma un cambio de época.

Se trata del ramen, onigiris, las cajas de snacks coreanos y los dulces japoneses, platos asiáticos que son furor y llegaron para quedarse. Las tradiciones se están reinventando y, poco a poco, la gastronomía asiática gana terreno como una nueva alternativa fresca y práctica.

Estas comidas, influenciadas por el K-pop, el anime y los nuevos hábitos urbanos, están cada vez más en boga. Los platos asiáticos que van a estar en tendencia son, principalmente, el ramen, karaage, gyozas, onigiris y cajas de snacks importados.

"Antes era algo de foodies o de la comunidad nikkei y coreana. Hoy lo vemos en familias de todas las edades, que quieren comer algo diferente en Nochebuena o Año Nuevo", cuenta Sergio Asato, organizador del Buenos Aires Matsuri en todos los veranos, y curador de contenidos asiáticos y creador del “Callejón Asiático” de Mercat Villa Crespo.

Ya no se va a regalar pan dulce: así son las nuevas cajas orientales

La transformación también alcanza al ritual del regalo navideño. Las clásicas cajas con pan dulce y budines artesanales ahora compiten con propuestas de inspiración asiática: ramen premium, snacks coreanos dulces y salados, bebidas importadas y objetos de diseño con estética kawaii.

Estas cajas orientales, como la K-Box Gangnam Bites de Gangnam Express, se consolidan como uno de los regalos preferidos entre adolescentes y jóvenes fanáticos del K-pop y el anime. Parte de su éxito está en el espíritu lúdico y visual, pensado para el fenómeno de los unboxings en redes sociales, donde el envoltorio es casi tan importante como el contenido.

Recetas japonesas para esta Navidad.

Según Fortune Business Insights, el mercado global de alimentos asiáticos alcanzaría los 35.930 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual del 8%. En Argentina, ese crecimiento se refleja en más locales especializados, nuevos formatos de consumo y una cocina que ya forma parte de la vida cotidiana urbana.

Platos refrescantes, la ventaja de comer comida asiática en Navidad

Esta tendencia no se limita a los regalos. Cada vez más familias eligen directamente reemplazar el menú tradicional por propuestas japonesas y coreanas, pensadas para compartir y sin necesidad de pasar horas frente al horno, ideal en estos días de calor.

Estos platos pueden servirse fríos o a temperatura ambiente, fáciles de montar y con una estética cuidada. Proyectos gastronómicos locales lanzaron menús especiales con karaage, onigiris, gyozas, arroz japonés y ensaladas frescas, listos para llevar a la mesa.

Recetas japonesas para esta Navidad.

El proyecto 10 Recetas Japonesas lanzó opciones con karaage, onigiris, gyozas, arroz japonés y ensaladas frías, pensadas para servir directamente en la mesa familiar. "La idea fue armar un menú que se pueda servir frío o a temperatura ambiente, sin depender del horno ni del último minuto. Muchos lo eligen porque es práctico y, a la vez, tiene el toque especial de lo japonés", explica Camilo Sce, cocinero y cofundador.

Otros restaurantes que están tomando pedidos para ser entregados con anticipación

Bistró Tokio – 24 y 31: pedidos para retirar.

Complejo La Grulla (Chascomús) – 31: cena con reserva.

Doozo – 24 y 31: solo pedidos anticipados, take away de 12 a 15 h.

Filos – 24 y 31: delivery y salón de 12 a 18 h.

