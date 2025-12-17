Las mejores 8 películas de Navidad 2025 para ver en Prime Video: la lista completa

La Navidad está cada vez más cerca y, ya sea que estés buscando un plan tranquilo después de un asado familiar o simplemente quieras disfrutar del aire acondicionado mientras afuera el calor de Buenos Aires no da tregua, Prime Video se vuelve un gran aliado ideal para estas fiestas. La plataforma renovó su catálogo y ofrece nuevas películas navideñas para disfrutar.

Estas son las mejores 8 películas de Navidad 2025 para ver en Prime Video

En Argentina, el verdadero festejo es en Nochebuena y, si bien la familia puede reunirse el 25 de diciembre a comer lo que sobró, el día de Navidad es clave para maratonear buenas películas. Este 2025, Prime Video amplió su catálogo y es el lugar perfecto para encontrar opciones para todos los gustos: desde comedias románticas, hasta historias de acción que reinventan el género.

1. Código: Traje Rojo (Red One)

Protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson y Chris Evans, esta película transforma la Navidad en una misión de rescate de alto voltaje. Tras el secuestro de Papá Noel, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe unirse a un cazador de recompensas para salvar las fiestas. Es ideal si buscás algo movido y con grandes efectos visuales. Especial para ver en familia.

2. Dulce Navidad (Candy Cane Lane)

Eddie Murphy vuelve a la comedia familiar con esta historia donde un hombre está decidido a ganar el concurso anual de decoración navideña de su barrio. Sin embargo, hace un trato con una elfa traviesa que termina desatando el caos en toda la ciudad. Es una película colorida, divertida y con ese mensaje sobre la importancia de la unión familiar que siempre viene bien.

3. Navidad en el Drive-In

Si sos fan de las historias de amor clásicas, esta es para vos. La trama sigue a una abogada que intenta salvar un cine histórico de la demolición justo antes de las fiestas, enfrentándose a un desarrollador inmobiliario que, por supuesto, termina despertando sentimientos inesperados. Es liviana, romántica y perfecta para ver con las sobras de la mesa navideña.

4. Something from Tiffany’s (Algo de Tiffany's)

Una confusión de regalos de Navidad cambia el destino de dos parejas por completo. Esta producción original de Prime Video es sofisticada y encantadora. Transcurre en una Nueva York nevada y mágica, ofreciendo ese escape visual que tanto buscamos en esta época del año. Si te gustan las comedias de enredos con finales felices, ponela en tu lista.

5. El Grinch (Versión de Illumination)

Aunque pasen los años, este clásico animado sigue siendo de lo más visto en Argentina durante diciembre. La versión moderna del icónico personaje que odia la Navidad es ideal para ponerle a los más chicos de la casa. La calidad de la animación es impecable y el humor funciona tanto para nenes como para adultos.

6. Your Christmas or Mine? 2 (¿Tu Navidad o la mía? 2)

La secuela de la exitosa comedia británica nos reencuentra con James y Hayley. Esta vez, las familias deciden pasar las fiestas en un resort de esquí en los Alpes, pero un error en las reservas intercambia sus alojamientos. Es una película llena de situaciones incómodas y divertidas que exploran las diferencias culturales y familiares de una manera muy genuina.

7. Hotel for the Holidays

Madelaine Petsch protagoniza esta historia ambientada en un hotel de lujo durante la temporada navideña. Entre huéspedes excéntricos y un triángulo amoroso incipiente, la protagonista debe decidir qué es lo que realmente quiere para su futuro. Es una opción fresca, juvenil y con una estética muy cuidada que entra por los ojos.

8. Ex casados

Para cerrar con un toque local disponible en la plataforma, esta película argentina protagonizada por Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi no es estrictamente navideña, pero su temática de reconciliación y cierres de año la hace ideal para estas fechas. El humor nuestro, las referencias a nuestra cotidianidad y el carisma de sus protagonistas la convierten en un "must" para reírse de las complicaciones de los vínculos.