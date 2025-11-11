Un drama desgarrador: la película de desamor que es lo más visto de Prime Video

Culpa Nuestra es una de las películas más vistas de Prime Video.

El filme más visto en Amazon Prime Video es la tercera entrega de una saga que cosechó millones de fans alrededor del mundo. Se trata de una creación española cuya trama apasionante, basada en una historia de amor, la colocó en lo más alto del ranking de reproducciones de la mencionada plataforma.

Culpa nuestra (2025) es el nombre del filme, un drama romántico que llega como el cierre de la trilogía basada en la saga Culpables de Mercedes Ron. La película, producida por Prime Video, cuenta con Nicole Wallace y Gabriel Guevara como protagonistas y está dirigida por Domingo González, quien también trabajó en el guion junto a Sofía Cuenca.

Esta nueva entrega continúa la historia narrada previamente en Mi culpa (2023) y Tu culpa (2024), completando así la adaptación cinematográfica de la serie literaria. En la trama de esta entrega, tras cuatro años separados, Nick y Noah vuelven a cruzarse durante la boda de Lion y Jenna; ese encuentro inesperado reabre viejas heridas y deja en el aire el interrogante de si sería posible que el cariño que alguna vez compartieron logre sobreponerse.

Sinopsis oficial de Culpa Nuestra

"La boda de Jenna y Lion propicia el tan esperado reencuentro entre Noah y Nick tras su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se erige como un obstáculo insuperable. Él, heredero de los negocios de su abuelo, y ella, que inicia su vida profesional, se resisten a reavivar la llama que aún arde. Pero ahora que sus caminos se han cruzado de nuevo, ¿será el amor más fuerte que el resentimiento?", reza la sinopsis de esta tercera entrega de la saga que cautivó a los usuarios de Prime Video.

Escena de Culpa Nuestra.

Elenco completo de Culpa Nuestra

Nicole Wallace como Noé

Gabriel Guevara como Nick

Fran Morcillo como Simón

Marta Hazas como Rafaella

Iván Sánchez como William

Goya Toledo como Anabel

Víctor Varona como León

Eva Ruiz como Jenna

Gabriela Andrada como Sofía

Daniela Casas como Maggie

Álex Béjar como Briar

Javier Morgade como Michael

Felipe Londoño como Luca

