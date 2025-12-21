La tercera película de "Avatar" arrasa en la taquilla mundial

FOTO DE ARCHIVO: El director James Cameron y su esposa, Suzy Amis Cameron, asisten al estreno de la película 'Avatar: Fire and Ash', en Los Ángeles, California

‍La tercera entrega de la saga cinematográfica "Avatar", del ‍director James ⁠Cameron, recaudó unos 345 millones de dólares en taquilla mundial durante su fin de semana de estreno, informó el domingo la distribuidora Walt Disney.

Las ventas estimadas de "Avatar: ‌Fire and Ash" ⁠se ajustaron a ⁠las previsiones previas al fin de semana de al menos ‍340 millones de dólares.

Las taquillas de ⁠Estados Unidos y ‌Canadá representaron 88 millones de dólares del total, dijo Disney.

Zoe Saldaña y Sam Worthington ponen voz ‌a ‌los personajes principales de la serie "Avatar", la historia de un clan de personas azules de ​9 pies (2,7 metros) de altura conocidos como Na'vi que se ven obligados a luchar para proteger a su familia y su planeta.

La primera ‍película de "Avatar", estrenada en 2009, lidera las listas de taquilla de todos los tiempos con 2.900 millones de ​dólares en ventas mundiales de entradas. La secuela de 2022, "Avatar: ​The Way of Water", ocupa el tercer puesto con ⁠2.300 millones de dólares.

