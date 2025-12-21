La tercera película de "Avatar" arrasa en la taquilla mundial

La tercera entrega de la saga cinematográfica "Avatar", del director James Cameron, recaudó unos 345 millones de dólares en taquilla mundial durante su fin de semana de estreno, informó el domingo la distribuidora Walt Disney.
Las ventas estimadas de "Avatar: Fire and Ash" se ajustaron a las previsiones previas al fin de semana de al menos 340 millones de dólares.
Las taquillas de Estados Unidos y Canadá representaron 88 millones de dólares del total, dijo Disney.
Zoe Saldaña y Sam Worthington ponen voz a los personajes principales de la serie "Avatar", la historia de un clan de personas azules de 9 pies (2,7 metros) de altura conocidos como Na'vi que se ven obligados a luchar para proteger a su familia y su planeta.
La primera película de "Avatar", estrenada en 2009, lidera las listas de taquilla de todos los tiempos con 2.900 millones de dólares en ventas mundiales de entradas. La secuela de 2022, "Avatar: The Way of Water", ocupa el tercer puesto con 2.300 millones de dólares.
Con información de Reuters