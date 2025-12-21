¿Vuelve a River? El agente del Diablito Echeverri confirmó su próximo club

El futuro del Diablito Echeverri es todo un misterio

Es una crónica de un final de préstamo anunciada. Tras varios comentarios, el representante de Claudio "Diablito" Echeverri informó que se firmó la rescisión del acuerdo que estaba vigente con el Bayer Leverkusen después de seis meses para el olvido. Esto provocó que nuevamente el jugador aparezca en el radar de River Plate, pero pareciera que su destino sería otro muy distinto. Uno que podría generar un choque de intenciones entre el volante y el empresario.

Una decisión que nació después de que las estadísticas expongan que el joven volante sumó apenas once partidos, brindó tan sola una asistencia y acumuló un total de 270 minutos en cancha. Algo que lo quitó de la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial de 2026 y de cualquier otro duelo de la Selección Argentina. Es por ello que se comenzó a presionar con una salida del fútbol alemán. Una que encendió varias alarmas en la argentina por un temprano regreso al "Millonario".

Echeverri presiona y presiona para que el City lo deje regresar a River

Sin embargo, esa posibilidad tendrá que esperar. "Hoy mismo se firmó la rescisión con Leverkusen", comenzó Enzo Montepaone, agente del jugador, en la charla con Bolavip. "Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo del Manchester City. Yo tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será del futuro, pero anticipo que será en Europa", profundizó. Palabras más que claras que rechazan la vuelta a River.

Pero, hay otra fuente que expone un detalle que apunta contra el empresario. "El City pretende que Claudio Echeverri tenga más rodaje y saben que en River lo tendría. Pero pusieron como condición para que comiencen las negociaciones y es que el 'Diablito' deje de trabajar con Enzo Montepaone", señaló Germán García Grova. No es un dato para nada menor, porque hace unas semanas el propio Pep Guardiola lo criticó por su accionar en el último mercado de pases. Lo que dio a entender es que fue el gran responsable de llevarlo al conjunto alemán donde hace horas se rompió el acuerdo.

En River saben que pueden contar con Echeverri pero será por una temporada en condición de préstamo, debido a que el Manchester City no tiene intención alguna de venderlo. Por otro lado, no se debe descartar que el jugador pase a sumar minutos en el Girona de España. Un club que forma parte del conglomerado del Grupo City y que suele ser usado como puerta de entrada al fútbol europeo.

River presentó a su primer refuerzo para el 2026

Fausto Vera llegó en condición de préstamo hasta diciembre del 2026

"Junto al Presidente Stefano Di Carlo, Fausto Vera firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra", expresó River en sus redes sociales para anunciar la primera cara nueva que estará presente desde el primer día de la pretemporada.

Se trata de una operación que contó con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra a favor del Atlético Mineiro que ronda en los 5 millones de la misma divisa. Esta incorporación es una que no detendrá la búsqueda de volantes centrales, debido a que Marcelo Gallardo pidió que se hagan gestiones por Santiago Ascacibar y Aníbal Moreno. En ambos casos, el club se compromete a comprarlos y no negociar ningún préstamo.