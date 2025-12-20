Gallardo lo borró de River y está a un paso de jugar con Messi en Inter Miami

Un jugador pasó de quedar relegado por Marcelo Gallardo en River Plate a estar muy cerca de sumarse al Inter Miami de Lionel Messi.

El mercado de pases también se mueve en Estados Unidos con viejos conocidos del fútbol argentino. Nicolás Fonseca, que se marchó de River Plate tras no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, se encuentra cerca de arribar a Inter Miami, el equipo de Lionel Messi y actual campeón de la MLS, que avanzó con una oferta formal.

La imagen quedó grabada en Núñez. En enero de 2025, Fonseca se despidió de River con lágrimas en los ojos, la voz quebrada y un gesto que reflejaba frustración. Gallardo ya había tomado una decisión: el volante corría desde atrás en la consideración y no iba a tener el protagonismo que buscaba.

Ante ese escenario, el uruguayo aceptó la propuesta de León de México, convencido de que necesitaba continuidad y un nuevo contexto para relanzar su carrera. La salida no fue sencilla, el futbolista se estableció en el fútbol mexicano, pero ahora su carrera podría dar un vuelco.

Un año después, un giro total en su carrera

El fútbol ofrece revanchas rápidas. Casi doce meses después de dejar River, el nombre de Fonseca volvió a ocupar un lugar central en el mercado de pases. Esta vez no por un club sudamericano, sino por Inter Miami, la franquicia de la MLS liderada por Lionel Messi.

Según informó el periodista César Luis Merlos en el programa Súper Deportivo, el club mexicano recibió una oferta formal por parte de "Las Garzas". Las negociaciones avanzan y existe optimismo para llegar a un acuerdo en el corto plazo, lo que acercaría al uruguayo a compartir plantel con el capitán de la Selección Argentina.

Inter Miami no quiere conformarse con el título obtenido. La dirigencia trabaja con la mirada puesta en la temporada 2026, donde el objetivo será claro: defender la corona de la MLS y consolidar un proyecto competitivo a largo plazo.

Fonseca lleva disputados 35 partidos en León.

En ese plan, el club busca rejuvenecer y reforzar el mediocampo, especialmente tras la decisión de Sergio Busquets, referente del plantel que anunció su retiro. En paralelo, la institución avanzó por Sergio Reguilón y considera a Fonseca como una pieza ideal para sumar dinámica, despliegue y equilibrio en la mitad de la cancha.

El interés de Europa y la postura del Grupo Pachuca

Inter Miami no es el único interesado. También surgió el nombre de Real Oviedo, equipo perteneciente al Grupo Pachuca, el mismo conglomerado empresario que controla a León. Sin embargo, desde México no descartan priorizar una transferencia fuera del grupo para maximizar el ingreso económico.

Este punto resulta clave en la negociación, ya que León necesita hacer caja y liberar espacio dentro del plantel para afrontar el próximo semestre.

La situación en León es clara. El club mexicano tiene ocupados sus nueve cupos de extranjero, por lo que necesita desprenderse de al menos uno de sus futbolistas no nacidos en México. En ese contexto, Fonseca aparece como uno de los nombres con mayor mercado.

Además, el propio jugador ve con buenos ojos un nuevo cambio de aire. Meses atrás estuvo muy cerca de sumarse al Valencia, en una operación que se cayó sobre el cierre. Aquella frustración no frenó su proyección internacional y hoy vuelve a estar ante una oportunidad de peso.