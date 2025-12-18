La figura de Barcelona que podría pasar al Inter Miami de Lionel Messi

Mascherano quiere sumar una variante en la zona ofensiva.

El mercado de pases del 2026 se encuentra activo en varias partes del planeta fútbol y en es especial en la MLS, que acaba de culminar su temporada. Uno de los que está haciendo movimientos para elevar la jerarquía de su plantel es el Inter Miami que buscaría sumar una estrella del Barcelona con el fin de que pueda acoplarse a Lionel Messi. Un jugador que podría llegar a forzar su salida para que el traspaso se lleve a cabo en las próximas semanas.

Javier Mascherano pretende que Luis Suárez renueve su contrato, pero deberá encontrar un reemplazante a Tadeo Allende que regresó al Celta de Vigo y será considerado para la segunda parte de la temporada. Es por ello que comenzó a sonar la posibilidad de sumar los servicios de Robert Lewandowski, que sabe que le quede poco tiempo como jugador del conjunto catalán. Algo que es producto de un acuerdo de no extender el contrato que culminará en junio.

El delantero tiene contrato hasta junio del 2026

No obstante, el experimentado delantero polaco podría llegar a forzar su salida para el mercado de pases de enero y así sumarse a la pretemporada del Inter Miami. Lo particular de esta decisión es que depende bastante de lo que Barcelona considere, debido a que podría darle la libertad de acción o plantarse y exigir una compensación económica por los meses de contrato que restan.

Otro detalle que no hace fácil a las negociaciones es que el Chicago Fire se quedó con la posibilidad de ser el primero en negociar la posible contratación de Robert Lewandowski. Según el Diario AS de España, el club tiene una prioridad de tanteo gracias al sistema de competencia y de fichajes que la MLS establece. Una maniobra que es conocida como "derechos de descubrimiento". Por ende, el conjunto de La Florida tendría que esperar que las charlas no lleguen a buen puerto o que el mismo jugador rechace al club.

“Antes de la pandemia del coronavirus, la idea de la MLS estaba firmemente en mi cabeza. Pero de alguna manera cambié de opinión después…¿Arabia Saudita? Ahora ni siquiera pienso en eso. Estoy súper feliz en Barcelona, en el equipo, en la ciudad, con mi familia. Como persona soy feliz”, expresó el atacante hace un tiempo cuando su continuidad en el fútbol español no estaba en duda.

¿Hasta cuándo Messi tiene contrato con Inter Miami?

La continuidad es una que todos los amantes del fútbol estaban esperando, pero no los de Newell's porque confirma que cada vez está más lejos de concretarse la posibilidad de verlo jugar en la Liga Profesional. “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en el Miami Freedom Park”, expresó el capitán argentino.

“Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Todos estamos muy emocionados por el momento en que por fin podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para poder disfrutarlo desde dentro, como local, en nuestro nuevo hogar, y que los aficionados también puedan disfrutarlo", profundizó. El nuevo vínculo tiene fecha de vencimiento en diciembre del 2028.