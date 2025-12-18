Entradas Neo Pistea en el estadio Malvinas Argentinas 2026: precios y fecha de cuándo toca

Neo Pistea se presenta en el Malvinas Argentinas.

Neo Pistea vuelve a Buenos Aires para protagonizar uno de los shows más trascendentales de su carrera en el último tiempo, según él mismo lo define. En este 2026, el artista anunció que se presentará en el Estadio Malvinas Argentinas con un espectáculo único que funcionará como la ceremonia final de la trilogía CULTO, un universo artístico que redefinió la escena del trap nacional.

Luego de cerrar su trilogía discográfica con CULTO III y a un año de su último show en la ciudad —con un Obras completamente agotado—, Neo se prepara para llevar este ritual a una nueva escala. El Malvinas Argentinas será el escenario donde se concrete la culminación de un proceso artístico, simbólico y emocional, construido a lo largo de años y profundamente conectado con su comunidad.

Cuándo toca Neo Pistea y cómo es la venta de entradas

Neo Pistea se presenta el próximo 9 de mayo de 2026 en el Malvinas Argentinas y la venta de entradas es así:

Preventa exclusiva con BBVA VISA : Se puede comprar desde el jueves 18 de diciembre a las 13 horas, a través de enigmatickets.com. Se ofrecen 3 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA Visa.

: Se puede comprar desde el jueves 18 de diciembre a las 13 horas, a través de enigmatickets.com. Se ofrecen 3 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA Visa. Venta general: desde el viernes 19 de diciembre a las 13 horas se podrá comprar con todos los medios de pago a través de enigmaticket.com. Habrá 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA Visa, durante todo el periodo de venta.

Precios para ver a Neo Pistea en Malvinas Argentinas

Campo general: $30.000

Popular: $45.000

Neo Pistea llega con CULTO

Según promete el músico, este no es un show más: es una experiencia irrepetible. Por primera vez, Neo Pistea presentará la trilogía completa de CULTO en vivo, en una noche pensada como un rito de despedida y consagración, de acuerdo a lo que define el artista. Un encuentro definitivo entre el artista y quienes siempre estuvieron ahí, celebrando el movimiento que marcó a toda una generación.

Neo Pistea arriba del escenario.

El 2026 se presenta como un año consagratorio para Neo Pistea. El cierre de CULTO no solo simboliza el final de una etapa clave en su carrera, sino también la apertura de un nuevo camino artístico. El ritual termina acá; lo que viene empieza después. El show en el Estadio Malvinas Argentinas será la reunión definitiva del trap argentino en su máxima expresión, una noche destinada a quedar grabada en la historia de la música urbana local. Ser parte de esta ceremonia es formar parte del legado: no se compra solo una entrada, se ocupa un lugar en un momento cultural irrepetible.