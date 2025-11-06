El Inter Miami de Messi viene por dos jugadores de Boca

El Inter Miami planea reforzar la defensa y la mitad de la cancha con jugadores de Boca

El mercado de pases de verano se encuentra cada vez más cerca de recuperar su protagonismo en el fútbol argentino y en la previa se desprende una noticia más que interesantes. Se comenzó a rumorear desde Estados Unidos que el Inter Miami estaría interesado en fichar a dos jugadores que forman parte del once titular de Boca. La idea de Javier Mascherano es sumar calidad para que Lionel Messi vaya en la búsqueda de un nuevo título en la MLS.

Hay una intención del equipo de Miami de generar un recambio dentro del plantel con el fin de pisar cada vez más fuerte en la liga local, y lo mismo en el plano internacional. Este último punto es un gran anhelo de David Beckham, que pretende que las "Garzas" se consagren campeones de la Conca Champions League y así obtener un paso directo al próximo Mundial de Clubes, como también a la nueva Copa Intercontinental. Para lograrlo apostarían al fútbol argentino.

Lollo y Delgado serían los apuntados por el Inter Miami

De acuerdo con los rumores que trascienden, el Inter Miami estaría en condiciones de realizar dos propuestas formales para sumar los servicios de Milton Delgado y Lautaro Di Lollo en el próximo mercado de pases. Se desconoce, si se avanzará por medio de una préstamo o directamente se buscará comprar una parte o la totalidad de la ficha de ambos jugadores. Aunque es probable que las negociaciones sean bastante largas, ya que son titulares en Boca.

Por otro lado, se conoce que tanto el defensor como el volante disponen de contratos de larga duración con el Xeneize. El primero firmó un vínculo hasta diciembre del 2029, mientras que el segundo está atado hasta el mismo mes pero del 2028. Además, se debe considerar que el 100% de sus fichas se encuentra valorado en un precio de 15 millones de dólares. Es de público conocimiento de que Juan Román Riquelme es duro para negociar y siempre busca sacar la mayor cantidad de divisas que sean posibles en beneficio de la institución.

El interés del Inter Miami por Lautaro Di Lollo es producto de que Javier Mascherano ya lo dirigió, lo probó y sabe cuánto le puede rendir después de lo que fue su poco alegre paso por la Selección Argentina Sub-20. Mientras que Milton Delgado podría ser usado para darle una renovación a la mitad de la cancha.

¿Hay reemplazante para Delgado?

Uno de los rumores que comenzó a tomar vuelo en las últimas semanas es que Nahitan Nández habría recibido de parte de Marcelo Bielsa el llamado para que comience a considerar la idea de cambiar de equipos en los próximos meses, debido a que lo quiere en un gran nivel para el Mundial del 2026. Hay que recordar que el uruguayo se encuentra sumando minutos en el Al-Qidssiah de Arabia Saudita. Una liga que no es de las más competitivas.

Esto rápidamente apuntó hacia un posible regreso a Boca en la temporada 2026, debido a que una de las intenciones de Juan Román Riquelme es sumar un volante de cierto recorrido internacional para que acompañe a Leandro Paredes en lo que será la participación de la próxima Copa Libertadores. No obstante, hay un obstáculo a vencer y es que el uruguayo está percibiendo un salario que es impagable para el fútbol argentino. Si quiere volver, va a tener que dejar de lado bastante dinero.