La astrología habló: quién gana el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

La astrología habló: quién gana el Superclásico entre Boca y River

Boca Juniors recibirá a River Plate el domingo 9 de noviembre del 2025 desde las 16 horas en La Bombonera, en el marco de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Por supuesto, ni la astrología se lo quiere perder y por eso las publicaciones de algunos videntes en sus cuentas oficiales inundaron las redes con los pronósticos de este trascendental duelo. Si bien todo dependerá de lo que suceda en la cancha, igualmente hay una tendencia que poco tiene que ver con lo futbolístico de estas últimas semanas.

El "Xeneize" viene de un importantísimo triunfo sobre el final ante Estudiantes de La Plata en UNO y el "Millonario" de Marcelo Gallardo no sólo perdió con Gimnasia, sino que también sufrió un golpazo pensando en la tabla anual y la clasificación a la siguiente Copa Libertadores. Sin embargo, todo esto quedará de lado cuando comience el partido y ambos buscarán los tres puntos en la penúltima fecha de la primera fase del Torneo Clausura. Como no podía ser de otra manera, la astrología habló y hay mucha expectativa de cara al encuentro.

Quién gana el Superclásico entre Boca y River según la astrología

El usuario de X (ex-Twitter) @LoDiceLaLuna, quien en su descripción se define como astrólogo, tarotista y numerólogo compartió un hilo en el que se basó en distintos puntos para llegar a una conclusión. Ciertos factores como la luna en cáncer favorecen al conjunto de casa, pero tampoco se descarta un buen rendimiento del "Millonario" de acuerdo a los futbolistas que el "Muñeco" elija. Lo que sí aparece en este análisis son expulsiones y que los capitanes de los clubes deben "cuidarse". A su vez, también hay una ventaja de Claudio Úbeda sobre Marcelo Gallardo, de quien todavía "no se evidencian aspectos como los que sí se dieron en 2022", según aseguró el vidente.

El análisis astrológico de @LoDiceLaLuna sobre el Superclásico entre Boca y River

De esta manera, cerró su posteo con su opinión formada y escribió: "Es verdad que del análisis surge que Boca está algo mejor astrológicamente, que se empareja en los colores de River (cuanto más claros, más mejora), y en la elección de intérpretes que será vital para volcar la balanza para alguno de los dos clubes". Incluso, recalcó que "el Supercláscio presenta una paridad y de la estrategia que utilicen Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo dependerá la suerte de ambos".

Qué pasará en el Superclásico entre Boca y River, según la astrología

Por otro lado, el usuario @AstroArgumental también dejó su pronóstico para el Superclásico y no descartó un empate a pesar de que el "Xeneize" está mejor parado. "Mi pronóstico es favorable a Boca, tanto por la carta del evento como por tránsitos a su carta natal", contó y aclaró que no se trata de videncia sino de una interpretación astrológica. De esta manera, todo se definirá en la cancha del elenco de La Ribera.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El historial del Superclásico entre Boca y River

El "Xeneize" y el "Millonario" se enfrentaron en 264 oportunidades. El conjunto de La Ribera cosechó un total de 92 victorias, mientras que los de Núñez ganaron 88 y 84 terminaron en empate. El último duelo que protagonizaron fue el pasado domingo 27 de abril en el Estadio Monumental donde los de Gallardo ganaron 2 a 1 con los goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi para el dueño de casa, mientras que Miguel Merentiel marcó la igualdad parcial para la visita.