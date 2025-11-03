Silbidos y adiós River: los 7 jugadores chiflados en el Monumental que se van en 2026

El Monumental habló: reprobó a todos y se van varios jugadores.

River Plate vive una inesperada crisis con Marcelo Gallardo en el banco, ya que perdió nuevamente y el Estadio Monumental bramó. A punto de quedarse afuera de la Copa Libertadores 2026, a la que por ahora clasifica al repechaje, las 86.000 personas que otra vez colmaron las tribunas reprobaron a siete jugadores cuando "la voz del estadio" anunció la formación.

Si bien una vez consumada la derrota frente a Gimnasia de La Plata por 1-0 se fueron insultados todos los futbolistas, hay algunos de ellos que estuvieron en el ojo de la tormenta desde el arranque mismo de la tarde. Ya eliminado del máximo torneo continental y de la Copa Argentina, apenas le quedan dos fechas en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino: frente a Boca y Vélez, ambos como visitante.

Adiós River: los 7 jugadores silbados que cumplieron su ciclo y se van en 2026

Fabricio Bustos

El lateral derecho suplente, que costó cinco millones de dólares pero sólo juega cuando no está Gonzalo Montiel, no rindió con esta camiseta. No tuvo ni por asomo el notable rendimiento que demostró en Independiente: es endeble en la marca, no aporta casi nada en ataque, tiene un salario alto y es uno de los apuntados. Todo indica que se marchará en el próximo mercado de pases.

Paulo Díaz

El central chileno hace mucho que viene bajando el nivel, de hecho perdió el puesto con el juvenil Lautaro Rivero. Aún sin Germán Pezzella por lesión, el ex San Lorenzo es suplente porque el otro lugar en la zaga lo ocupa Lucas Martínez Quarta. Es muy probable que su destino esté en otra liga en la siguiente temporada.

Kevin Castaño

El mediocampista mixto colombiano le costó más de doce millones de dólares a la institución de Núñez, pero no está bien. No recupera, no pisa el área, sus pases hacia los costados son intrascendentes y solamente le queda el despliegue. S bien es uno de los preferidos de Gallardo, si se marcha el "Muñeco" podría tener un ciclo cumplido con esta camiseta.

Matías Galarza Fonda

El volante de la Selección de Paraguay lleva apenas unos meses en el "Millonario", pero estuvo muy lejos del desempeño que alcanzó en Talleres de Córdoba. Irresoluto y falto de fútbol, su etapa hasta ahora con la banda roja es intrascendente. Señalado como "un jugador más del montón" por los hinchas, es inminente su salida de Núñez.

Giuliano Galoppo

El caso del mediocampista ofensivo surgido en Banfield es el más extraño: dentro de todo rindió, pisó el área, hizo goles y demostró un muy buen juego aéreo. Al club le costó unos 3.600.000 dólares y no jugó mal, aunque quedó puntualmente en el ojo de la tormenta por el penal que falló de manera displicente ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Dicho yerro fue determinante para la eliminación en la semifinal de la Copa Argentina, uno de los caminos que le quedaba a River para clasificar a la Libertadores 2026.

Facundo Colidio

El delantero que llegó desde Tigre tuvo buenos momentos con esta camiseta, aunque este semestre es claramente el peor desde que arribó allá por julio del 2023. Para colmo, contra Gimnasia se lesionó rápidamente y se perderá el "Superclásico" frente a Boca. Es posible que el ex Inter cambie de aire en breve, ya que no termina de encajar como "9" ni como extremo izquierdo.

Miguel Ángel Borja

Es bastante inexplicable cómo sigue en el "Millo", ya que su ciclo está cumplido hace un año. Casi no hace goles, no aporta absolutamente nada cuando sale del área y, por si fuese poco, erró los últimos dos penales que ejecutó. Se daría una despedida lógica en el 2026 para el "Colibrí" colombiano, cuyo mejor momento fue cuando se consagró como el goleador del equipo campeón de Martín Demichelis en la liga 2023.