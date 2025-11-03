Crisis total en River: la hinchada se cansó y explotó contra el equipo de Marcelo Gallardo

En medio del partido entre River contra Gimnasia y Esgrima La Plata, la hinchada se cansó del rendimiento de los futbolistas del equipo que dirige Marcelo Gallardo y explotó contra todos los jugadores a una semana del Superclásico. Desde las tribunas del estadio, los hinchas explotaron con la clásica canción de cancha: "Jugadores..." desatando la crisis total.

La situación de la hinchada se da a menos de una semana de que se juegue el superclásico del fútbol argentino y mientras River está afuera de la clasificación directa a la Copa Libertadores. Desde los cuatro sectores explotaron contra el equipo y sus futbolistas.