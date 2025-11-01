A una semana del Superclásico: un referente de Boca que no es titular anticipó su propia salida

Es un referente, perdió la titularidad en Boca y anunció que puede irse

Un referente de Boca Juniors que perdió la titularidad en los últimos meses habló de su futuro a pocos días de jugar el Superclásico con River y dejó latente la posibilidad de su salida a otro club. Si bien todavía resta poco más de un año para que culmine su contrato con el "Xeneize", el futbolista en cuestión no descartó continuar su carrera en un equipo que conoce bien. Todo dependerá de lo que suceda en los mercados de pases venideros, pero ya dejó en claro su postura que involucraría al elenco de la Ribera que hoy dirige Claudio Úbeda.

Se trata de Luis Advíncula, defensor peruano que se ganó un lugar en el primer equipo rápidamente desde su arribo siendo una pieza fundamental para los técnicos que lo dirigieron. Sin embargo, más allá de sus goles y su buen rendimiento, fue perdiendo su nivel y también su lugar con el correr del tiempo lo que obligó a buscar otras alternativas. Ahora el lateral de la Selección de Perú rompió el silencio a una semana del duelo ante River y lanzó una llamativa frase acerca de la chance de sumarse a Alianza Lima.

"Jamás voy a cerrar las puertas", respondió el defensor cuando le consultaron sobre un posible arribo a Alianza Lima en diálogo con Enfocados Podcast. De esta manera, con una simple frase dejó en claro que todavía, a sus 35 años, mantiene viva la chance de jugar en el club que está interesado en él. Cabe destacar que en su país de origen vistió los colores de Juan Aurich y Sporting Cristal, equipo con el que ganó títulos y luego continuó su carrera en el fútbol de Europa. Por supuesto, la dirigencia del elenco peruano deberá trabajar para contratarlo en los próximos meses y se concrete su llegada.

Los números de Luis Advíncula en Boca

Partidos jugados : 168.

: 168. Goles : 6.

: 6. Asistencias : 14.

: 14. Títulos: Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El fixture de Boca en el Clausura 2025