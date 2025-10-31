Jugó en las inferiores de Boca, salió campeón y reveló el calvario que vivió en el club: "No estaba"

Jugó en las inferiores de Boca, salió campeón y reveló el calvario que vivió

Un exfutbolista de Boca Juniors reveló el mal momento que vivió cuando era parte del club hace algunos años atrás. Si bien jugó muy poco en la Primera de la mano de Guillermo Barros Schelotto, su paso no fue el mejor más allá de que formó parte de un plantel campeón del torneo local en 2018. Se trata de Agustín Bouzat, hoy también dirigido por el "Mellizo" en Vélez Sarsfield que recordó su tiempo en el conjunto "Xeneize".

El "Chiqui" dialogó con Juan Pablo Varsky en el ciclo Clank! y se refirió a su desempeño en la Reserva, pero también lo difícil que fue tener un lugar entre los titulares del mencionado DT. Con sólo 60 minutos en el verde césped distribuidos en 5 partidos, el volante del "Fortín" que surgió de Liniers de Bahía Blanca siguió su carrera en Defensa y Justicia, lo cual le sirvió para tener rodaje. Dicho cambio trascendental también lo contó en la nota y no pasó inadvertido.

Bouzat reveló el calvario que vivió en Boca

"Me pasaba algo que sentía que todos tenían algo mejor que yo. Me aferraba a querer mejorar por lo que sentía y siempre era intentar competir contra eso. Mi paso a Defensa sentía que era necesario porque sabía que en ese momento no estaba preparado para jugar en la Primera de Boca pero me terminó de consolidar, había hecho un año y medio en Reserva con el 'Flaco' Schiavi y él me recomendaba que lo haga", esbozó el "Chiqui" con respecto al presente que vivía antes de jugar en el "Halcón" de Florencio Varela. Además, reveló que "en ese momento tenía muchas dudas si podía jugar en Primera pero eso me hacía estar alerta todo el tiempo para no subestimar ninguna situación desde lo alimenticio, el entrenamiento, de la preparación física y mental, de no dejar nada librado al azar porque en un punto me sentía menos, en inferioridad con los compañeros".

El mediocampista que viste los colores de Vélez y ya levantó tres títulos en el club destacó que los seis meses en lo que estuvo en Boca "fueron hermosos por los compañeros con los que tocó compartir. Estaban Guillermo y Gustavo al mando y era un equipo con el que disfrutaba entrenar porque estaban todos los jugadores en un nivel altísimo". A su vez, destacó la calidad de jugadores que tenía aquel plantel y que no tenía "mucho espacio para jugar con ellos. Pasaron seis meses, vino el llamado de Vélez y todo fue muy rápido".

