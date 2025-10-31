“Una oferta”: Merentiel podría estar disputando sus últimos partidos en Boca

El agente del delantero trabaja en los detalles finales de una oferta

El final del Torneo Clausura se encuentra cada vez más cerca y con ello el inicio del mercado de pases. Esto último no es algo más en el fútbol argentino, porque la edición de verano promete algunos movimientos que provocarán sobresaltos entre los hinchas y más que nada en Boca. Hay comentarios que presentan a Miguel Merentiel como posible protagonista de una oferta para que pueda marcharse y dar un salto en lo que respecta a lo económico.

No es ninguna casualidad que hace algunos días comenzara a mencionarse que Juan Román Riquelme junto a Claudio Úbeda llegaron a la conclusión de que el plantel del Xeneize necesita reforzarse en la zona de ataque. Si bien, no se mencionaron nombres, el hecho de que se planifique observar ciertos jugadores para esta parte es un detalle que no pasa desapercibido y que estaría enfocado a tapar el hueco que podría generar la posible salida del atacante uruguayo.

Hace unos meses Boca rechazó una oferta de 10 millones

“Es probable que el representante de Miguel Merentiel esté trabajando sobre una oferta para que le llegue a Boca”, expresó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Splendid. El hecho de que el agente esté involucrado en la propuesta es porque estaría afinando los detalles para que la misma le parezca atractiva a Juan Román Riquelme. Además se resalta cierta intención del jugador por emigrar al exterior y así darle una renovación a su carrera deportiva, pero más que nada con el fin de percibir un salario que no se paga en el fútbol argentino.

Hay que recordar que el atacante llegó desde Palmeiras en febrero del 2023 en condición de préstamo, y luego se decidió comprar su ficha en el comienzo de la temporada 2024 por medio de una inversión de 2.8 millones de euros. No obstante, su precio de salida sería mucho más elevado, debido a que se buscaría generar un ingreso base que ronde en los seis millones de dólares por uno de los jugadores que es una pieza fija dentro del once titular.

En lo que respecta a los clubes interesados, se debe recordar que el único que había avanzando de formal oficial en el mercado de pases de invierno fue una institución de Qatar que ofreció colocar 10 millones de dólares por el total de la ficha. Algo que Boca desestimó de gran manera porque en aquel momento consideró a Miguel Merentiel como pieza irremplazable, además de que no contaba con margen de tiempo para salir a buscar un reemplazante.

¿Qué delanteros lo podrían reemplazar?

Por otro lado, la noticia de que Boca se encuentra buscando un delantero para sumar en la próxima ventana de transferencias es una que fue bien recibida por los hinchas. Estos entienden que no se puede depender de dos jugadores como son Miguel Merentiel y Milton Giménez, además de que Edinson Cavani no termina de transformarse en una alternativa por las reiteradas lesiones que sufre y lo marginan de los partidos.

“Aun sin charlas, pero está decidido que se buscará un delantero. El club quiere sumar fuerza en la zona ofensiva”, reveló Marcos Bonocore en su perfil de X (Ex Twitter). Si se repasan los nombres que sonaron en la previa del Mundial de Clubes es posible encontrar a Marino Hinestroza de Atlético Nacional de Colombia, John Córdoba de Millonarios de Colombia, Lucas Villalba de Nacional de Uruguay y Jaminton Campaz de Rosario Central. Este último va a ser bastante complicado de captar, debido a que el Canalla pretende armar un plantel competitivo para llegar lejos en la Copa Libertadores del 2026.



