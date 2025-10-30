Por la fecha 14 se enfrentarán Estudiantes y Boca Juniors

Boca Juniors y Estudiantes se enfrentarán en el estadio el Tierra de Campeones el próximo domingo 2 de noviembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Clausura.

Así llegan Estudiantes y Boca Juniors

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes venció por 2-0 a Gimnasia. Después de empatar 3 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors perdió ante Belgrano por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 12 goles y le han encajado 7.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Boca Juniors se llevó la victoria por 2 a 0.

Boca Juniors vivirá durante la siguiente fecha el Superclásico junto a River Plate. El duelo se celebrará en el estadio Alberto J. Armando, el 9 de noviembre.

Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Horario Estudiantes y Boca Juniors, según país