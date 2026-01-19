Luchaba contra el cáncer: conmoción por la muerte de un famoso periodista.

El periodismo internacional despide a una de sus figuras más trascendentales y revolucionarias. Dan David, reconocido periodista Mohawk y fundador del departamento de noticias de la Aboriginal Peoples Television Network, falleció a los 73 años el pasado 12 de enero tras una larga lucha contra el cáncer.

Sus colegas lo recuerdan como un gigante que abrió camino para las nuevas generaciones. Karyn Pugliese, productora de la cadena, lo definió sin rodeos: "Lo llamamos el padre de las noticias de APTN. Era un ícono. Dan David era el periodismo indígena en este país; hizo que mucha gente repensara la profesión".

En el verano de 1990, durante la histórica Crisis de Oka (un violento enfrentamiento de 78 días entre protestantes Mohawk y el ejército canadiense por tierras en disputa), él trabajaba para la cadena nacional CBC. Sin embargo, fue apartado de la cobertura. El motivo fue que parte de su familia estaba involucrada en la protección de las tierras y sus jefes consideraron que su mirada sería "parcial". "Ahí estaba Dan, con todas las fuentes y conexiones, y no se le permitió informar", recordó Pugliese. Ver cómo los medios hegemónicos distorsionaban la realidad de su comunidad y alimentaban estereotipos de "peligrosidad" fue el motor que lo llevó a fundar APTN News en el año 2000, buscando transformar para siempre la narrativa sobre los pueblos originarios.

Su legado

Su experiencia no se limitó a Norteamérica. David fue convocado para ayudar a lanzar la televisión pública en la Sudáfrica post-apartheid, trabajando con periodistas que habían estado en bandos opuestos del conflicto racial. Esa experiencia le dio las herramientas para liderar con empatía y sabiduría.

Más allá de su rol académico y directivo, sus amigos destacan su humildad y su humor ácido. Su colega Loreen Pindera recordó una anécdota que lo pinta de cuerpo entero: "Una vez, en una conferencia, en lugar de registrarse con el título de 'anciano' (elder), se anotó como 'viejo pedo' (old fart)".