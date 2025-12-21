Coparticipación: la Ciudad denuncia traición de Nación y exige fondos millonarios

La disputa por los recursos de coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional se intensificó en las últimas horas. La diputada del PRO, Laura Alonso, aseguró que la gestión de Jorge Macri no dará marcha atrás en el reclamo, luego del fracaso de las negociaciones con el Ministerio de Economía.

En consecuencia, la legisladora ratificó la decisión de avanzar por la vía judicial y administrativa contra el Poder Ejecutivo Nacional, denunciando un incumplimiento que afecta de manera crítica las finanzas porteñas. Según sus declaraciones, la deuda acumulada se compone de un primer tramo de 6.000 millones de dólares y de una segunda deuda generada este año por 370.000 millones de pesos.

Alonso denunció traición por parte del gobierno de Milei

Al mismo tiempo, Alonso remarcó que la confianza con el oficialismo nacional quedó quebrada tras los acuerdos parlamentarios entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. “Cuando la confianza se rompe porque hay traición de los acuerdos asumidos, la confianza sufre. Es un riesgo para todo lo que sucede en el país”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia, dejando en claro que la Ciudad continuará con su reclamo.

Por otra parte, mientras se mantiene la tensión financiera, la administración porteña avanzó en una agenda de convivencia urbana. En este marco, se declaró a la capital como "zona calma” libre de ruidos por pirotecnia, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y a la biodiversidad local durante las celebraciones de fin de año.

De acuerdo con Alonso, los ruidos provocados por la pirotecnia generan daños significativos en bebés, niños, personas con autismo, adultos mayores y también en las mascotas. En la Ciudad habitan más de 860.000 animales domésticos que sufren las consecuencias del impacto auditivo. Por ello, la diputada instó a los vecinos a celebrar “con luces, no con ruidos”, y aclaró que la normativa se aplicará de manera estricta, incluyendo a clubes de fútbol y organizadores de eventos masivos.

Finalmente, Alonso sostuvo que esta medida se enmarca en un plan integral para reducir la contaminación acústica, el cual contempla, a futuro, la electrificación del transporte público. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires combina un reclamo firme por los fondos de coparticipación con políticas urbanas orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.