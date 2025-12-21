Con aviones premium, American Airlines tendrá máximo histórico de vuelos entre Estados Unidos y Argentina de cara al Mundial 2026.

American Airlines anunció que durante la próxima temporada de verano operará un récord de 42 vuelos semanales entre Ezeiza y distintas ciudades de Estados Unidos, consolidando así su mayor operación histórica hacia Argentina. Este aumento llega justo antes de la temporada alta y con la mira puesta en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para la temporada 2025/2026, la compañía sumará cuatro vuelos diarios desde Miami, un vuelo diario desde Nueva York y otro desde Dallas/Fort Worth. Esto representa un incremento de 9,3% en capacidad y casi un 11% en frecuencia respecto a la temporada anterior, lo que refleja el fuerte crecimiento de la demanda.

La ruta Buenos Aires–Dallas cobrará especial relevancia por su vínculo con el Mundial 2026, ya que Dallas/Fort Worth será una de las sedes del torneo. La Selección Argentina tiene programados dos partidos en esa ciudad: contra Austria el 22 de junio y frente a Jordania el 27 del mismo mes. Por eso, entre el 21 de mayo y el 3 de agosto de 2026, American operará cuatro vuelos semanales en esa ruta para atender la demanda vinculada al evento y fortalecer su hub principal en el centro de Estados Unidos.

El interés de los argentinos por acompañar a la Selección en la competencia ya marca récords. Según datos de Booking, las búsquedas de alojamientos para junio de 2026 en ciudades sede del Mundial crecieron exponencialmente: Kansas City tuvo un aumento cercano al 110.000% para las fechas del 15 al 17 de junio, mientras Dallas mostró subas de casi 170.000% entre el 21 y el 23 y más de 105.000% entre el 26 y 28 de ese mes, siempre comparado con igual período de 2025.

American Airlines operará 42 vuelos semanales entre Ezeiza y Estados Unidos.

Un informe de la plataforma también reveló que el 18% de los viajeros argentinos se siente motivado a visitar un destino por la realización de un evento deportivo. Esto anticipa un movimiento turístico sin precedentes, que ya impacta en los precios: los paquetes oficiales para seguir a la Selección en fase de grupos parten de u$s 2.990 por persona y pueden superar los u$s 7.900 en las categorías más exclusivas.

La conexión aérea entre Buenos Aires y Dallas no solo busca satisfacer la demanda de argentinos que viajan a Estados Unidos en verano, sino también la de turistas extranjeros que llegan a Sudamérica, especialmente aquellos interesados en cruceros por la Antártida y destinos como Uruguay y Brasil.

American Airlines: las novedades en Argentina

Además, American Airlines estrenará en Argentina la nueva configuración de cabina de su flota Boeing 787-9 Dreamliner. Este avión trae el producto Flagship Suite, que incluye puertas de privacidad en clase ejecutiva y más asientos premium. También mejora la Premium Economy con apoyacabezas esculpidos y mayor espacio para guardar objetos personales.

En diciembre de 2024, la aerolínea retomó la ruta Ezeiza–Dallas/Fort Worth tras suspenderla a principios de ese año por falta de aeronaves. Después de una operación temporal hasta marzo de 2025, el servicio se reanudó en octubre y continuará hasta el 27 de marzo de 2026, con refuerzos para acompañar su estrategia de crecimiento regional.

Según la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), American Airlines es el sexto operador internacional más importante en Argentina y lidera el transporte de pasajeros entre el país y Estados Unidos, superando a Aerolíneas Argentinas, Delta y United. Solo en octubre de este año, transportó 49.250 pasajeros, casi 4.000 más que en el mismo mes del año anterior.