La gripe H3N2 influenza K llegó a la Argentina, tal como indicó este viernes el Instituto Malbrán al confirmar los primeros tres contagios en el país -dos de ellos en la provincia de Santa Cruz y el restante en la Ciudad de Buenos Aires- y crece la preocupación sobre qué medidas podrían tomarse para combatir los contagios masivos de dicha enfermedad. El Dr. Eduardo López del departamento de Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, si bien alertó sobre su nivel alto de transmisión, señaló que este virus "no será como el Covid-19".

Argentina es el tercer país de América Latina en registrar casos de este virus, después de México y Chile. En las últimas horas, también se sumaron Perú -informó dos casos en menores de edad de influenza A H3N2 subclado K- y Bolivia -donde dispusieron una alerta epidemiológica por la subida de contagios-.

La "súpergripe K", como se la empezó a conocer en todo el mundo, está provocando estragos en distintas regiones del mundo con brotes altos en Europa, Asia y Norteamérica en las últimas semanas. El nivel de temor en varios de estos países llevó a la activación inmediata de protocolos de salud, como en Gran Bretaña, además de imponerse el uso obligatorio del barbijo, como en los tiempos más crudos de la pandemia en 2020.

El infectólogo Eduardo López.

"No hay que abrumar a la gente porque esto no va a ser el Covid. Lo que sí, esta variante aumenta la transmisibilidad, con lo cual es más fácil contagiarse. Ese es el punto clave, pero no la gravedad", declaró López sobre el tema al ser consultado por Radio Mitre. Respecto a la vacuna contra el virus, el infectólogo destacó que "hay que aplicar la vacunación para el mes de marzo, lo más rápido posible".

Por otro lado, en relación a los tres pacientes argentinos que fueron reportados como contagiados, López señaló que "aún no se ha dado la información completa sobre si han venido del exterior o tuvieron contacto con gente que vino del exterior". "Lo importante fue la velocidad con que el Malbrán y la Secretaría de Gestión Sanitaria informaron que aparecieron los casos y derivaron rápidamente los especímenes para investigar si era gripe H3N2 con este subclado K", añadió.

La importancia de la vacunación contra la gripe H3N2

Sobre la composición del nuevo virus y el proceso de producción de las nuevas vacunas, López aclaró que se trata de "una pequeña mutación en el genoma viral" de la ya conocida Influenza A por lo que la vacuna ya existente podría servir, aunque no con una efectividad completa.

"La vacuna no estaba preparada para una máxima efectividad, esto se diseminó muy rápido", explicó, y agregó que eso ocurrió en parte porque "el invierno europeo comenzó antes, de cuatro a seis semanas antes, la gente no estaba adecuadamente vacunada".

"No tenemos que abrumarnos ni preocuparnos porque creo que va a circular poco durante el verano argentino, pero va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño. Hay que vacunarse precozmente", aconsejó e hizo hincapié en que "la clave es que la vacuna no llegue tarde si tenemos un otoño más fresco que otros años, porque ahí la diseminación del virus es mucho mayor".

Uno por uno, los síntomas de la Gripe H3N2

Los síntomas más frecuentes asociados a la variante K incluyen:

Fiebre alta y súbita.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga extrema.

Molestias gastrointestinales (diarrea o dolor abdominal).



El cansancio y el dolor muscular marcan especialmente esta ola, según especialistas británicos. Los grupos de mayor riesgo son:

Adultos mayores.

Menores de cinco años.

Personas inmunodeprimidas.

Mujeres embarazadas.



La gripe K puede confundirse con COVID-19, por lo que los especialistas recomiendan diagnósticos combinados para acelerar tratamientos y evitar errores clínicos.