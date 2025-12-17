Estos son los 5 celulares con mejor cámara para comprar en Argentina

Elegir un celular por su cámara ya no se trata solo de mirar los megapíxeles. También importa el procesamiento de imagen, el zoom óptico, el desempeño nocturno y, si filmás mucho, la estabilidad y los modos de video. Con precios relevados en la segunda semana de diciembre de 2025, estos son los cinco equipos que más conviene tener en el radar si estás evaluando comprar.

1) Xiaomi 15 Ultra, el más completo para foto

Si querés el paquete más fuerte para fotografía, el Xiaomi 15 Ultra juega en otra liga con cuatro cámaras traseras y una periscópica principal de 200 MP pensada para detalle y recorte. En Argentina, la versión de 512 GB figura entre $2,4 y $3,4 millones.

2) Google Pixel 10 Pro XL, el rey del “apuntar y sacar”

El Pixel 10 Pro XL brilla por su procesamiento computacional y por priorizar tonos de piel más naturales, ideal para retratos. Ojo: su “zoom 100x” depende mucho de IA y puede dar resultados mixtos. Se ofrece la versión de 256 GB cerca de $4,2 millones (con demora de entrega).

3) Samsung Galaxy S25 Ultra, el más versátil

El Galaxy S25 Ultra combina un sensor principal de 200 MP, buen rendimiento con poca luz y teleobjetivo 5x. Para video suma modo Log y grabación en 8K. En 256 GB ronda $2,9 millones en canales oficiales y retail.

4) iPhone 17 Pro Max, el favorito para video

Apple reforzó su apuesta audiovisual con un teleobjetivo de 8x óptico, mejoras en estabilización y grabación en ProRes y Log, pensadas para edición profesional. Además, mantiene una de las mejores consistencias de color y enfoque del mercado, algo clave para quienes graban reels, documentales cortos o contenido para redes sin necesidad de retoques posteriores. El modelo de 256 GB se consigue en Argentina entre $2,75 y $3,9 millones, según canal y financiación.

5) Honor Magic 7 Pro, destacado en baja luz

Como alternativa premium Android, el Honor Magic 7 Pro combina sensor principal de 50 MP y teleobjetivo de 200 MP, con un perfil fuerte para escenas difíciles y exteriores. Su procesamiento prioriza escenas naturales y control del ruido, lo que lo vuelve una opción sólida para fotos urbanas y conciertos. El de 512 GB aparece alrededor de $3,6 millones.

Cuál conviene según el uso

No existe “el mejor celular con cámara” para todos los perfiles. Si buscás fotografía extrema y zoom, el Xiaomi 15 Ultra es el más completo. Para resultados automáticos y retratos, el Pixel sigue siendo referencia.

El Galaxy S25 Ultra destaca por versatilidad total, mientras que el iPhone 17 Pro Max es ideal si el foco está en video y creación de contenido. HONOR, en cambio, se consolida como una alternativa premium para quienes priorizan baja luz y detalle.

Antes de comprar, conviene definir qué vas a fotografiar o grabar más seguido: personas, paisajes, eventos, redes sociales o video profesional. Ahí está la verdadera diferencia.