Denuncian la falta de transparencia del Poder Judicial de Jujuy: "Impunidad manifiesta"

La abogada y defensora de derechos humanos Alejandra Cejas denunció la falta de independencia en la Justicia de la provincia de Jujuy, la impunidad que envuelve a funcionarios del Gobierno provincial y la ausencia de un verdadero acceso a la justicia para los ciudadanos. La letrada aseguró que los casos donde están involucrados funcionarios "quedan en el olvido".

Además, destacó que, a pesar de las múltiples denuncias y las causas abiertas, el sistema judicial jujeño es "un chiste" y subrayó la existencia de una "impunidad manifiesta" que afecta a la mayoría de los causas relacionados con la gestión del exgobernador Gerardo Morales y su sucesor, Carlos Sadir.

Cejas fue tajante al señalar que, en lugar de garantizar la equidad y la protección de los derechos de la ciudadanía, el Poder Judicial está completamente subordinado a los intereses del poder político: "Si no estamos vinculados a un espacio político del gobierno, no tenemos acceso a la justicia", afirmó en diálogo con el programa Sobremesa, transmitido por Jujuy al Momento.

La ex integrante del Concejo Deliberante de la Ciudad San Salvador de Jujuy cuestionó duramente la relación entre ambos poderes del Estado, mencionando que la centralización de los recursos económicos en manos del gobierno hizo imposible una administración imparcial. "¿Cómo puede ser independiente si Ejecutivo maneja todas las cuentas?", se preguntó.

Además, subrayó que la situación se agrava con el hecho de que muchos jueces y fiscales son aliados a la administración de turno y no responden a criterios de justicia imparcial. "Tenemos jueces y fiscales que no tienen objetividad, que no se actualizan ni acreditan formación profesional. Es un sistema que no garantiza justicia para la gente", planteó.

La crisis institucional y el futuro de Jujuy

La abogada advirtió por la grave crisis económica y social que atraviesa la provincia, donde los pocos privilegiados siguen acumulando riqueza mientras la mayoría de los ciudadanos enfrenta crecientes niveles de pobreza. "En estos 10 años, lo único que ha aumentado es la pobreza, mientras que un grupo reducido de personas sigue enriqueciendo a costa del Estado", afirmó.

En cuanto a los proyectos de transformación económica que se celebran desde el gobierno de Sadir, la letrada no se mostró convencida de que estos vayan a generar un cambio positivo. "Lo que celebran hoy no es una transformación, es un maquillaje para encubrir el saqueo y la falta de transparencia", afirmó.

La abogada también hizo hincapié en la necesidad urgente de un cambio de rumbo, que pase por la reconstrucción de las instituciones y la erradicación de la corrupción: "No tenemos tiempo, estamos en un momento bisagra. O empezamos a cambiar ahora o Jujuy se hunde en la corrupción y la impunidad", planteó.

Asimismo, la abogada alertó sobre los pasivos ambientales que los proyectos extractivistas de la provincia están dejando, como en el caso de la minería del litio, cuyas operaciones no benefician a la población local, sino que favorecen a empresas extranjeras. "Nos estamos quedando con deudas y contaminación, pero no con los beneficios que nos prometieron", remarcó Cejas.