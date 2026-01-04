La inseguridad vial en la provincia de Jujuy arroja cifras alarmantes. Según el último reporte del RePAT (Observatorio Vial Provincial), el territorio que gobierna Carlos Sadir registró un total de 4.154 accidentes durante 2025, 117 hechos más que el año pasado, y se reportaron 98 víctimas fatales.

El informe se basa en el periodo de tiempo comparativo anual desde el año 2024 hasta el 15 de diciembre del 2025. De esta manera, solo se tomó la primera quincena para analizar el último mes del año. La tendencia alcista pone en el foco, una vez más, a las motocicletas como protagonistas frecuentes de la tragedia en las calles.

De 6.931 vehículos involucrados en siniestros durante el 2025, las motos tuvieron una presencia significativa: un 32% del total. Además de motocicletas, también ingresan en la lista de vehículos partícipes: automóviles, camionetas, colectivos, camiones, taxis, remises, ambulancias, maquinarias y tren.

Jujuy: vehículos participantes en siniestros viales en 2025

Automóvil: 3.000

Motocicleta: 2.260

Camioneta / Utilitario: 1.047

Camiones: 237

Colectivos: 205

Taxi / Remis: 100

Vehículos oficiales: 54

Ambulancias: 10

Maquinaria: 16

Tren: 2

Jujuy: 4 muertes por siniestros viales en diciembre

Durante el mes de diciembre se registraron distintos siniestros viales en rutas nacionales y provinciales jujeñas que dejaron víctimas fatales y decenas de personas heridas.

Según el relevamiento del medio Somos Jujuy, los primeros hechos se registraron el 10 de diciembre, cuando se produjeron dos accidentes fatales en menos de una hora.

El primer se produjo en la Ruta Nacional Nº 9, a unos 10 kilómetros de Abra Pampa, cuando un motociclista de 60 años perdió la vida luego de ser embestido por una camioneta. A raíz del impacto, el hombre salió despedido y falleció en el lugar producto de un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos. El conductor del otro vehículo dio negativo en el test de alcoholemia.

Ese mismo miércoles, en la Ruta Nacional 34, a la altura de Pampa Blanca, un joven de 24 años murió tras ser atropellado por un automóvil luego de descender de un camión repartidor. El deceso se produjo en el lugar y la investigación quedó a cargo del personal policial y judicial.

En tanto, otro siniestro vial ocurrió en la Ruta Provincial Nº 71 el viernes 12, en la zona del río Chorojra, en la Puna jujeña. Allí, una mujer de 40 años falleció y otras cuatro personas, entre ellas una niña de 5 años, resultaron heridas tras un despiste protagonizado por un automóvil. La víctima fatal sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, mientras que los heridos fueron asistidos en el hospital local y permanecieron fuera de peligro.

Días más tarde, el 16 del último mes, un violento choque entre un camión y un colectivo en la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, dejó como saldo un muerto y 21 heridos. Un joven de 27 años falleció mientras era trasladado al hospital, en tanto que cuatro personas resultaron con lesiones graves y debieron ser derivadas a centros de mayor complejidad. El colectivo transportaba 22 pasajeros al momento del impacto.