El impacto del ajuste en la educación: el Presupuesto de Milei pone en peligro a 28 escuelas técnicas jujeñas

El gobierno de Javier Milei consiguió su primer Presupuesto y tras la sanción definitiva del proyecto, pasará la motosierra por áreas sensibles como Educación, Ciencia y Defensa. En la provincia de Jujuy, el impacto de la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058 representa el recorte de la asignación mínima del 0,2 del PBI y repercute en 28 establecimientos escolares técnicos y agrotécnicos distribuidos en todo el territorio.

Este ajuste avalado por el Senado determina que, establecimientos que recibían el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, el cual garantizaba recursos específicos para equipamiento, infraestructura y formación docente en escuelas técnicas, becas y recursos pedagógicos, queden a la deriva.

En Jujuy, son 13 las escuelas técnicas que sufren el modelo libertario: se encuentran en La Quiaca, El Aguilar, Maimará, San Salvador de Jujuy (con 3 establecimientos), Palpalá, Perico, El Carmen, Monterrico, Pampa Blanca y dos en San Pedro.

En tanto, las agrotécnicas son 15: establecimientos ubicados en El Brete, El Piquete, Humahuaca, Libertador General San Martín, Fraile Pintado, San Pedro, Perico, Abra Pampa, El Moreno, Hornillos, Vinalito, El Fuerte, Valle Grande, Cieneguillas y Yavi.

Los especialistas advierten que esta decisión podría significar un retroceso irreversible en la formación de profesionales altamente calificados para el sistema productivo nacional. Forma parte, a su vez, de un modelo más profundo, ya que se emparenta con el desguace de los institutos Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el vaciamiento del sistema de ciencia y técnica, con el CONICET a la cabeza.

Docentes jujeños apuntaron contra los senadores que le aprobaron el Presupuesto a Milei: "Desmantelamiento"

Tras la sesión en la Cámara alta, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) repudió el accionar de los legisladores que representan a la provincia de Jujuy por su voto favorable.

Pese a las dudas que generaron estos artículos, el oficialismo consiguió aval de los aliados y le dieron al Presidente un cálculo de gastos y recursos para ofrecerselo al mercado y conseguir dólares para quemar. Para lograrlo, el Ejecutivo articuló fuerzas entre sus filas propias —con Ezequiel Atauche y Vilma Facunda Bedia a la cabeza— y sectores "dialoguistas", donde fue clave el voto de la senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal.

Luego de la votación, maestros jujeños apuntaron contra la complicidad de los miembros del Senado y advirtieron que posibilitaron "un profundo desmantelamiento del sistema educativo público argentino, en particular de la Educación Técnica, y del conjunto de niveles que lo conforman: desde el universitario hasta las escuelas rurales y de gestión estatal".

Durante la asamblea ordinaria, realizada el pasado sábado, el Cedems emitió un comunicado donde expresa su repudio “a estas políticas de ajuste que significan la eliminación de leyes y financiamiento que garantizaban la inversión estatal en Educación, la continuidad de derechos conquistados por trabajadores y estudiantes”.

Luego, manifiesta que “este presupuesto impulsado por el presidente Javier Milei y sostenido por amplios sectores del régimen político, refleja un consenso liberal anti-trabajador que ataca de forma simultánea a la educación pública, a la salud y a los servicios esenciales, sin ofrecer un plan estratégico para sacar a la Argentina de la grave crisis social, económica y educativa que atravesamos".

En ese sentido, denunciaron que estas decisiones "aceleran la precarización del trabajo docente, la pérdida de infraestructura, la eliminación de programas socioeducativos y la debilitación de todo el entramado educativo nacional".