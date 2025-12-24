Comerciantes de Jujuy advirtieron que habrá más cierres tras las fiestas y denunciaron falta de respuestas de Sadir

El panorama para el sector comercial de la provincia de Jujuy es crítico. En un fin de año marcado por una fuerte caída del consumo, el titular de la Cámara de Comercio de Jujuy, Alejandro Bustamante, cargó contra el gobernador Carlos Sadir al asegurar que "no hubo ningún tipo de ayuda" para el sector.

Bustamante remarcó que el comercio local se encuentra en total desprotección por parte del Estado provincial y aclaró que los planes de ayuda fiscal lanzados, como las disminuciones de Ingresos Brutos, "fueron para otros rubros". Además, reveló que, desde mediados de año, solicitan una audiencia con el Gobernador, pero todavía no fue concedida. "No hay ningún tipo de aliciente para que podamos continuar", apuntó.

Según el representante de la Cámara de Comercio, este 2025 estuvo marcado por una retracción constante que se evidenció incluso en fechas clave como el Día de la Madre. "Venimos muy preocupados con un consumo deprimido. La gente lo puede ver en el movimiento de las calles; las compras están restringidas y limitadas", señaló.

Pese a que los negocios extenderán sus horarios este martes y miércoles, inclusive en horario corrido hasta las 18 horas, para captar las ventas de último momento de Navidad, las expectativas son bajas. "Llegamos acá para ver si podemos hacer alguna diferencia ahora y ver qué pasa, pero lo cierto es que estamos muy complicados", afirmó Bustamante en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

Tras dos años de gestión del gobierno de Javier Milei, Bustamente anticipó que, a partir de enero y febrero, habrá más cierres de comercios: "Muchos ya no aguantan y van a abandonar la actividad de manera registrada; muchos están pasando a la informalidad porque los costos disminuyen sustancialmente", anticipó.

El golpe de la informalidad y los costos financieros

En medio de la crisis, los comerciantes deben buscar alternativas para hacerle frente a las políticas de Sadir y Milei. La aparición de ferias y la venta callejera durante las fiestas agravan la situación. Bustamante denunció que las autoridades "miran para otro lado", mientras que el comercio registrado debe sostener servicios públicos con tributos crecientes cada vez que el Estado tiene déficit.

A esto se suma el alto costo de las herramientas de venta. Mencionó en particular la cuestión de las tarjetas de crédito, ya que las entidades financieras cobran hasta un 10% de comisión por factura. "Es una locura, porque estamos hablando de una inflación de entre un 2 y un 3% mensual", sostuvo.

"Los costos se han maximizado en todos los sentidos. Los servicios, los alquileres, los salarios", advirtió. El titular de la Cámara de Comercio subrayó que esta realidad no es exclusiva de Jujuy, aunque aquí se agrava por ser zona de frontera y estar "bombardeados" por mercadería de países vecinos y portales extranjeros.

Y apuntó: "Si este año que viene no vemos alguna activación, realmente se va a complicar mucho. En lo macro todo puede parecer fantástico, pero en lo micro, la situación es un desastre".