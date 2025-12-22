El Presupuesto 2026 da un golpe de muerte a las escuelas técnicas

Un informe que analiza el proyecto de Presupuesto 2026 advierte una fuerte reducción del financiamiento educativo, con recortes que impactan especialmente en las escuelas técnicas, las universidades, las becas estudiantiles y el área de ciencia y tecnología.

Se trata de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el cual expone cambios estructurales que, en caso de aprobarse el proyecto que tiene media sanción en Diputados, alterarían marcos legales actualmente vigentes en el sistema educativo.

En este sentido, el trabajo señala que el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), clave para el financiamiento de las escuelas técnicas de nivel medio, sufriría un recorte real del 93% en 2026 en comparación con los niveles de ejecución registrados en 2023.

Asimismo, el informe describe un proceso de vaciamiento del fondo que, aunque sigue vigente por ley, apenas ejecutó 10,8% en 2025 y tendría una ejecución estimada de solo 3,5% en 2026. Según el documento, “En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo”, en referencia al recorte sostenido y a la falta de ejecución presupuestaria.

El desfinanciamiento de la educación en el Presupuesto 2026

Más allá del FoNETP, el Presupuesto 2026 incluye el artículo 30, una disposición que propone eliminar tres ejes centrales del esquema histórico de financiamiento educativo. Se trata del Fondo de Escuelas Técnicas, la garantía del 6% del PBI destinado a educación y la meta del 1% del PBI para ciencia y tecnología.

El CEPA define la medida como de “gravedad institucional”, y recuerda que el Poder Ejecutivo ya había suspendido por decreto la ley de financiamiento universitario sancionada con anterioridad. Ahora, el Gobierno incluyó la derogación formal de esta ley en el proyecto dictaminado, pero ese capítulo no fue aprobado por Diputados.

Por su parte, entre los niveles de gasto ejecutados en 2023 y los previstos para 2026, la función Educación y Cultura registraría una caída real del 47,3%, configurando uno de los recortes más severos del presupuesto nacional.

En el caso de las universidades nacionales, el informe proyecta una reducción real del 33,8% en relación con el presupuesto ejecutado en 2023, mientras que las becas y transferencias para estudiantes muestran un recorte real acumulado del 76,6% entre la ejecución de 2023 y lo previsto para 2026.

Finalmente, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología experimentaría una reducción real del 48,8% frente a 2023, lo que impactaría de manera directa en programas e instituciones científicas.