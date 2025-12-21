Javier Milei aseguró que no va a vetar el Presupuesto 2026 y que acomodará las partidas

El presidente Javier Milei habló del proyecto de Presupuesto 2026 que tuvo la aprobación en Cámara de Diputados y sostivo que no va a vetar lo que se decida, si no que por el contrario lo que harán es una "corrección via reasiganación de gastos".

En una charla con La Nación +, Javier Milei aseguró que no va a vetar la ley de Presupuesto, pero aseguró que habrá una "corrección por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas". De esta manera, aseguró que tratarán de aprobarlo vía Senado sin cambios y, de esta manera, aseguró que buscarán "por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”.

En la misma entrevista, el mandatario nacional también aseguró que su Gobierno "no fijó el tipo de cambio" y en este mismo sentido aseguró que "las bandas están para neutralizar la volatilidad". En este sentido también aseguró que en agosto del año que viene la inflación va a "arrancar con cero". En este mismo sentido aseguró: "Que las bandas ahora están en línea con la inflación. Usted va a un esquema en la que el tipo de cambio está dentro del esquema de bandas".

El presidente Javier Milei aseguró hoy que el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, es la “persona que más sabe” de impuestos. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, resaltó el mandatario nacional. Al ser consultado sobre las causas judiciales que pesan sobre el jefe del organismo, Milei expresó: “Causas abiertas puede tener cualquiera en política. El problema en todo caso es si tiene condena o no”.



Por otro lado, con respecto a lo que es la inflación proyectadas para el 2026, sostuvo a mediados del próximo año bajará a menos del 1% mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero. Nosotros, a diferencia de otros programas nosotros hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente”. Asimismo aseguró que “es cierto que se aceleró (La inflación en este tiempo) Nuestra hipótesis es que cayó la demanda de dinero. Hay varias formas de validarlo. Bajó el riesgo país a menos de 600 puntos. Eso es un datazo”.