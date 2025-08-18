El enorme elogio de Xabi Alonso a Franco Mastantuono en el Real Madrid: "Espíritu argentino"

El joven volante argentino ya realizó sus primeros entrenamientos con el 'Merengue' y el DT no descartó que tenga minutos en el debut por La Liga este martes.

Este lunes, el Real Madrid publicó la lista de convocados para el debut en la temporada de La Liga 2025-2026 contra el Osasuna y, por primera vez desde su llegada, Franco Mastantuono está seleccionado entre los 22 futbolistas. Así lo definió el entrenador Xabi Alonso, quien además habló maravillas del ex River Plate y actual jugador de la Selección Argentina.

En una rueda de prensa, destacó el gran nivel que demostró en sus primeros entrenamientos con su nuevo club y dejando abierta la posibilidad de que sume el martes 19 de agosto minutos con la camiseta del 'Merengue'. Al ser consultado por el volante de la Selección Argentina, el DT no dudó en elogiarlo: "Va a aportar calidad, energía. Es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero que luego tiene calidad... es combativo. Y luego tiene una pierna zurda espectacular. Tanto a balón parado como en el último pase, su definición es muy buena. Es un jugador joven, pero muy precoz. Tenemos que acompañarlo, pero ya estaba a un muy buen nivel", expresó. Respecto de una hipotética presentación frente al cuadro de Pamplona en el Estadio Santiago Bernabéu, fue contundente: "Sí, podría tener minutos mañana".

Xabi Alonso destacó la madurez de Mastantuono y defendió que eligiera a Messi como 'el mejor del mundo': "No es una sorpresa"

Al mismo tiempo, el director técnico del Real Madrid, que asumió en el cargo el 1 de junio tras un gran paso por el Bayer Leverkusen de Alemania y alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes 2025, hizo hincapié en lo bien que Mastantuono está atravesando su adaptación, principalmente gracias a la madurez que tiene a pesar de su corta edad: "La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por aquel entonces. La segunda vez que hablé ya tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid", comentó.

"Desde que ha llegado, se le nota esa madurez, las ganas que tiene y esa calidad. En poco tiempo, se ve que va a integrarse con el equipo. Ya sea en la dinámica del vestuario, como en la del juego", resaltó Xabi Alonso sobre el ex jugador del 'Millonario'. También, le restó importancia a la controversia provocada luego de dijera que, en su opinión, Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo. "¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? No, no", respondió después de que le preguntaran si hubo algún comentario puertas adentro, "Yo puedo ver que tenga lógica que sea su jugador favorito. O sea, es Messi... siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí", concluyó.

Cuándo podría debutar Franco Mastantuono con el Real Madrid

El 'Merengue' tendrá su presentación en La Liga frente a Osasuna en condición de local este martes 19 de agosto a las 16 horas en Argentina. Si bien se espera que el mediocampo del equipo esté compuesto por Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler, el volante argentino podría tener sus primeros minutos ingresando como suplente.

Los 22 convocados por Xabi Alonso para recibir al Osasuna este martes en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los números de Mastantuono con la camiseta de River