Real Madrid presentó a Mastantuono: el sueño cumplido y la emoción del ex River

Mastantuono es refuerzo del Real Madrid: el sueño y la emoción del ex-River

Franco Mastantuono se convirtió en refuerzo de Real Madrid de España en el día de su cumpleaños y vivió un momento de completa emoción en su presentación oficial como futbolista del club. El joven crack surgido de River Plate dio sus primeras declaraciones como jugador de la "Casa Blanca" y dejó en claro que cumplió su sueño. Ahora resta esperar por su debut en la Primera División comandada por Xabi Alonso después de las palabras de la joya y también de Florentino Pérez, presidente de la institución.

El extremo de 18 años nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, primero se presentó tras las palabras del mandamás y posteriormente brindó una conferencia de prensa para los presentes en la que profundizó con respecto a sus sentimientos por arribar al elenco español. De hecho, el evento de este jueves 14 de agosto se dio tan sólo cinco días antes del comienzo de LaLiga, en la que el "Merengue" recibirá a Osasuna por la primera fecha. Por supuesto, la joya no tiene su lugar asegurado pero espera por la oportunidad.

Las primeras palabras de Mastantuono como refuerzo de Real Madrid: "Se cumple un sueño"

"Querido presidente, muchas gracias. Gracias a los que están hoy acá. Como sabrán es un día muy especial para mí, se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo como dijo el presidente. Se me cumple un sueño, estoy muy contento. Quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado para mí historia", esbozó el extremo que selló su vínculo con el elenco español.

A su vez, también les dejó un mensaje a sus cercanos y lo cerró con un clásico "Merengue": "Quería agradecer a mí gente que son indispensables para mí, los quiero mucho, quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo, me enorgullece que estén ahí, a mí grupo de amigos y de trabajo que están ahí les agradezco mucho porque sin ustedes esto no hubiese sido posible... Agradecer a toda la gente del club, van a estar con un hincha adentro de la cancha y espero poder conseguir cosas muy importantes con este club... ¡Hala Madrid!".

Mastantuono, del sueño cumplido a pensar en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Uno de los principales objetivos de la joya es disputar la próxima Copa del Mundo con la Selección Argentina después de lo que fue su debut oficial. En sus declaraciones ante la prensa lo dejó en claro: "Pienso en el ahora, pero obviamente que mi sueño y mí objetivo es estar en el Mundial. Voy a luchar para eso pero ahora quiero entrenar ya con el primer equipo mañana, poner la cabeza ahí y después ojalá que se vaya dando todo para poder estar".

Posteriormente, sobre su paso por River, agregó: "Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River que lo pude cumplir. Nací ahí que es el equipo más grande de América. No tuve el privilegio de poder ver a (Alfredo) Di Stéfano, me contaron mis abuelos y la verdad que lo que significó para el mundo del fútbol y para el club es muy grande". "Para mí es una alegría muy grande pasar de River al más grande del mundo que es el Real Madrid", remató.

Franco Mastantuono junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con la imagen de Alfredo Di Stéfano de fondo

El reconocimiento de Florentino Pérez a River

"Es un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. Este club donde has crecido y te has formado tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido. Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stéfano, quien fuera presidente de honor. Fue una de las grandes figuras que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo. Estoy seguro que hoy también estaría muy orgulloso de este momento que une de alguna manera al Real Madrid con River Plate y el fútbol y con un país tan querido por todos nosotros como lo es Argentina", lanzó el mandamás de la institución.

Pérez sentenció: "Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid. El talento y el carácter de tus compatriotas han estado muchas veces presentes en los grandes triunfos de nuestro club. Y estamos convencidos de que tu también nos vas a ayudar a seguir contribuyendo y aumentando el mayor palmarés de la historia del fútbol".