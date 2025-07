Franco Mastantuono fue comparado con una leyenda del fútbol y él respondió: "Orgullo"

Impacto en España: compararon a Mastantuono con uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Franco Mastantuono comenzará el próximo 14 de agosto (fecha en la que cumplirá 18 años y se convertirá en mayor de edad) una nueva etapa como jugador del Real Madrid. El volante ofensivo surgido en River Plate se fue de Argentina en este último mercado de pases por la impresionante suma de 45 millones de euros, y la expectativa por su debut en el fútbol español es enorme. Tal es así que un importante medio del país europeo lo colocó en la tapa de la edición de este jueves y se atrevió a compararlo con uno de los mejores jugadores de la historia.

"Llega desde River Plate con el espíritu de (Alfredo) Di Stéfano", reza la portada de MARCA, uno de los principales diarios deportivos en España, acompañando la imagen del reciente fichaje estrella del 'Merengue' junto con una del histórico mediapunta cuando aún vestía la camiseta del cuadro de Núñez. La tapa, además, incluye una declaración del oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, afirmando que "hacer el mismo camino que Don Alfredo es un orgullo"; el medio afirma que Mastantuono "desembarca en el Real Madrid para continuar la leyenda que abrió 'La Saeta'" (de quien podría heredar su mítico número '9', recientemente liberado por Kylian Mbappé), a la vez que destaca al "semillero millonario" y su enorme capacidad de "generar y exportar talento".

El legado de 'La Saeta Rubia', apodo que se ganó por su pelo y su velocidad, en el conjunto madrileño lo ha establecido como uno de los mejores futbolistas de la historia. Tras su paso por River Plate, equipo en el que hizo inferiores y se consagró como una estrella de su época entre 1945 y 1949, y Millonarios de Colombia, el atacante nacido en Barracas (Ciudad de Buenos Aires) fichó por el cuadro español en 1953. En los 11 años que vistió la camiseta de 'La Casa Blanca', convirtió 216 goles en 282 partidos y fue campeón de La Liga en ocho ocasiones, de la Champions League (por aquel entonces Copa de Europa) en cinco de forma consecutiva y de la primera edición de la Copa Intercontinental en 1960.

En su paso por el 'Merengue', la 'Saeta Rubia' ganó cinco Copas de Europa (actualmente Champions League) y es considerado una leyenda en la institución.

Los números de Mastantuono con la camiseta de River

Partidos jugados : 64.

: 64. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Supercopa Argentina 2023.

La tapa de MARCA con Mastantuono y Di Stéfano, ambos con la camiseta de River Plate.

El mensaje de despedida de Mastantuono de River

Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico.

Pero antes de mirar hacia adelante, necesito hablarles de lo que dejo atrás. River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. Cada entrenamiento en el predio, cada tarde en el Monumental, cada consejo de un profe, cada abrazo de un compañero, quedan grabados para siempre en mi historia y en mi corazón.

Me voy lleno de agradecimiento. A los hinchas, por el cariño incondicional. A toda la gente del club por formarme. A mis compañeros, por compartir esta pasión. Y a mi familia, por estar siempre. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta.

Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento.

Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto.