El flamante futbolista del 'Merengue' le respondió a los hinchas del 'Millonario' que se enojaron por su salida: "Entiendo".

Franco Mastantuono rompió el silencio por primera vez desde su salida de River Plate en este mercado de pases, luego de que se concrete su histórica venta al Real Madrid por 45 millones de euros. El volante ofensivo de 17 años mantuvo una entrevista con el periodista Gastón Edul para TyC Sports, en la que habló sobre sus expectativas de cara a su nueva experiencia en el conjunto español, acerca del sueño de jugar con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y en la que, además, le respondió a los fanáticos del 'Millonario' que se ofendieron por su temprana partida.

La joven promesa oriunda de Azul, provincia de Buenos Aires, le agradeció a los hinchas por el cálido trato que recibió durante su estadía en el club, incluso cuando recién daba sus primeros pasos en Primera: "Cuando debuté, sin saber quién era yo, la gente me aplaudió. Para mí fue un plus. Todo eso, desde que jugué el último partido en el Mundial de Clubes, lo sentí. Claramente eso es un plus para el jugador: que la gente te aplauda, que te quiera, que te salude por la calle y te felicite. Eso le suma un voto de confianza al jugador que es muy importante. La gente de River me trató como soñaba", sentenció. Además, declaró que entendía a aquellos que "están enojados con la situación" porque "como hincha de River uno siempre piensa en el club, no en el jugador".

Mastantuono, que se sumará al plantel que dirige técnicamente Xabi Alonso el próximo 14 de agosto, no se mostró afectado por el posible enojo de los hinchas del cuadro de Núñez: "No me duele porque entiendo lo que están pensando. Yo sé que no están en mi lugar, entonces no pueden saber lo que me pasó ni cómo fue la situación realmente. Los entiendo como hincha de River, que no quieren que se vaya un jugador. Pero bueno, yo me quedo con los que me apoyaron, con los que me bancaron todo este tiempo, que para mí fue muy importante", concluyó. Con 10 goles (uno en un Superclásico frente a Boca Juniors) y un título en 64 presentaciones, el mediocampista cerró una gran etapa con el 'Millonario', en la que se colocó como uno de los mejores jugador del fútbol argentino.

Mastantuono y el sueño de jugar con Argentina en el Mundial 2026: "Me dejo llevar"

Mastantuono también se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta de la 'Albiceleste' de cara al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año: "Creo que pienso mucho, pero me dejo llevar por lo que siento, la verdad. Para mí es un sueño ir al Mundial, obvio. Para mí era un sueño estar en la Selección, y bueno, pude ir estando en River también". Tras su extenso paso por las divisiones juveniles del combinado nacional y su reciente debut frente a Chile por Eliminatorias en junio, el volante zurdo se ilusionó con formar parte de los convocados por Lionel Scaloni para la cita mundialista: "Si puedo jugar y me va bien en lo personal, creo que puedo tener chances de estar en la Selección nuevamente. Pero no por eso tengo en la cabeza solo eso. Para mí es un sueño jugar con los compañeros que tuve ahí, que son los campeones del mundo. Pero creo que va a depender de cómo trabaje yo y, después, de la decisión de los técnicos".

El pasado 5 de junio, Mastantuono hizo su estreno absoluta con la Mayor en un encuentro por Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile.

Los números de Mastantuono con la camiseta de River

Partidos jugados : 64.

: 64. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: Supercopa Argentina 2023.

El mensaje de despedida de Mastantuono de River

Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto. Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico.



Pero antes de mirar hacia adelante, necesito hablarles de lo que dejo atrás. River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo, con respeto, con hambre de gloria. Cada entrenamiento en el predio, cada tarde en el Monumental, cada consejo de un profe, cada abrazo de un compañero, quedan grabados para siempre en mi historia y en mi corazón.



Me voy lleno de agradecimiento. A los hinchas, por el cariño incondicional. A toda la gente del club por formarme. A mis compañeros, por compartir esta pasión. Y a mi familia, por estar siempre. River me enseñó que los sueños se persiguen con humildad, esfuerzo y amor por la camiseta.



Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento.



Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto.