Horacio Pagani fulminó a Gallardo en la TV por el pase de Salas a River.

Horacio Pagani lapidó a Marcelo Gallardo en la televisión, como consecuencia del pase de Maximiliano Salas de Racing a River Plate. El panelista del programa Pasión por el Fútbol (El Trece), conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, opinó públicamente por primera vez de la transferencia más polémica del actual mercado de pases en el fútbol argentino.

El periodista deportivo de 81 años fulminó al director técnico del "Millonario" por haber roto el "pacto tácito de caballeros", que indica que ningún equipo argentino puede ejecutar la cláusula de rescisión de un futbolista que está en otro conjunto nacional. La institución de Núñez sí lo hizo: le abonó al cuadro de Avellaneda unos 11.5 millones de dólares brutos y, de esa manera, fichó al delantero de 27 años. Ello no le pareció bien al panelista, que directamente fulminó al "Muñeco" en vivo.

La ira de Pagani contra Gallardo por el pase de Salas de Racing a River: "El dueño del club"

Mientras debatían acerca de la victoria de la "Banda" por 3-1 frente a Platense en el Estadio Monumental, "Horacito" estalló contra el ídolo del "Millonario". De hecho, recordó que "se dio la particularidad de que River fue a buscar a un jugador del equipo rival que también juega la Copa Libertadores, a pesar de que hay un acuerdo tácito entre los clubes argentinos de no ejecutar las cláusulas".

Maxi Salas tuvo un debut auspicioso en River: gol y triunfo.

Al mismo tiempo, Pagani rememoró que "primero River ofreció 3.5 millones de dólares y terminó pagando 9.2 millones (netos) porque el dueño del club, que es Gallardo, dijo ´lo compran por cualquier precio´...". También puntualizó en que "pagaron la cláusula, algo que normalmente no se hace" y fue más allá: "Me parece mal que Gallardo llame e los jugadores, no los tiene que llamar. Porque si vos llamás a un jugador lo estás condicionando. Una cosa es llamar y decir ´¿vos querés jugar?´. Y y otra es llamarlo cuando estaba jugando el Mundial de Clubes, él estaba en Racing, y decirle ´no firmes porque vamos a ejecutar la cláusula...´. "¡No se hace! No se hace, no se hace", remató Horacio con furia.

La bronca de Diego Milito por el traspaso de Salas de Racing a River

Molesto porque una de las figuras del conjunto de Gustavo Costas se marchó a un rival directo en plena pretemporada, el Presidente del club de Avellaneda disparó que "cada uno actúa de la manera que lo siente..". Sin embargo, lo más duro fue lo que dijo sobre Jorge Brito, presidente de la Banda: "Hablé con mi par de River hace un mes, no pudieron honrar su palabra. Cada uno lo hace de la manera que quiere o entiende. Defendemos al club. El jugador decidió, por su propia voluntad, con River ejecutar la cláusula”.

Además, Milito aprovechó para pedir una solidaridad entre los dirigentes con respecto a las ejecuciones de cláusulas: “Aprovecho para que todos los dirigentes podamos ser solidarios y que esto no vuelva a ocurrir". También aseveró que "hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así". Y añadió: "Espero que no sea un mal antecedente. Racing no lo haría. Hay códigos, hay un pacto". Por último, con relación a la desazón del DT, afirmó que "es una decepción para Costas porque contaba con el jugador, él fue el que lo trajo. Un jugador importante para él por lo que le dio y porque lo conoce desde hace muchísimos años. Esta salida, lógicamente, le duele”.