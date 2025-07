Escándalo en ESPN: el Mono Navarro Montoya reveló por qué lo echaron del canal

Escándalo en ESPN: el Mono Navarro Montoya reveló por qué lo echaron

Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya rompió el silencio con un picante mensaje en sus redes sociales en el que reveló los motivos por los cuales no pertenece más a ESPN. El exarquero colombiano utilizó su cuenta oficial de X (ex-Twitter) para dejar en claro lo que piensa con respecto a lo que sucedió y apuntó contra unos de los "capos" de la señal de Disney. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender entre sus miles de seguidores debido a los términos que utilizó.

Lo cierto es que el exhombre de Boca Juniors hace tiempo que no forma parte del ciclo que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo en dicho canal en el que sus opiniones pisaban fuerte. Al parecer, desde las autoridades del mismo tuvieron en cuenta esto y fue razón suficiente para que no continúe. Si bien no detalló qué fue lo que lo alejó de su trabajo como panelista de F90, sus palabras no pasaron desapercibidas.

El Mono Navarro Montoya y un picante mensajes sobre su salida de ESPN

"Seguiré opinando sobre mí querido Boca Juniors con el respeto que amerita mi credibilidad generada por mí conducta, lamento que el Sr. Gastón González en ESPN no fuera respetuoso conmigo y que considere, por mis opiniones, no ser apto para trabajar en el canal", escribió el exarquero en su cuenta de X acerca los motivos por los que no continúa trabajando en la señal de Disney en la cual estuvo durante varios años junto al "Pollo" Vignolo y compañía.

Cabe destacar que el "Mono" dejó F90 a finales del 2024 y hasta hace poco tiempo trabajó como entrenador de Santamarina de Tandil además de ser parte de Pasión Por El Fútbol en El Trece. Pocas horas antes del tweet que sembró el escándalo, Navarro Montoya habló justamente del "Xeneize" y el arribo de Leandro Paredes que será oficial este jueves 10 de julio. "No estoy mas en ESPN y, aún sabiendo que esto podía pasar, siempre di mi opinión sobre Boca sin importarme si había alguna consecuencia", sentenció cuando le comentaron acerca de su opinión al respecto.

El mensaje del "Mono" Navarro Montoya en sus redes

Los títulos de Carlos Navarro Montoya en Boca

Supercopa Sudamericana 1989.

Recopa Sudamericana 1990.

Copa Máster 1992.

Torneo Apertura 1992.

Copa de Oro 1993.

Cómo fueron las experiencias del Mono Navarro Montoya como entrenador

Tras retirarse del fútbol en julio de 2009, con una extensa carrera de 25 años como arquero a sus espaldas, Navarro Montoya tuvo su primera experiencia como entrenador en Chacarita Juniors, que por aquel entonces estaba en la Primera B Metropolitana. Firmó un 17 de abril de 2013, a falta de seis fechas para el final del torneo: el conjunto de Villa Maipú marchaba cuarto en puestos de Reducido y venía de un triunfo ante Barracas Central por 2 a 0. Sin embargo, luego de una seguidilla de malos partidos (tres derrotas, dos empates y una victoria), el 'Funebrero' quedó séptimo sin chances de pelear por un ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, y el 'Mono' fue destituido. En diciembre de ese mismo año, regresó a Boca Juniors, club con el que ganó cinco títulos entre 1988 y 1997, para dirigir a la quinta división. En septiembre de 2020, tuvo su penúltima experiencia como entrenador en el Deportivo Guadalajara de la tercera división de España: dirigió apenas cinco partidos y fue removido del cargo. Volvió en 2025 con Santamarina de Tandil pero no tuvo números positivos.