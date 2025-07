Al fin, Boca Juniors presenta a Leandro Paredes como refuerzo y llegó el día histórico más esperado por los hinchas en los últimos tiempos. El mediocampista de 31 años, campeón de todo con la Selección Argentina, llega desde Roma de la mano del presidente Juan Román Riquelme, para aportarle soluciones de todo tipo al equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

La crisis y la falta de resultados deportivos impactan de lleno al "Xeneize" en este 2025, con sus fracasos consumados en el Torneo Apertura del fútbol argentino, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes. Por lo tanto, todas las energías se enfocarán a partir de ahora en el Clausura y en la Copa Argentina, con "Lea" como el gran emblema desde el centro del campo.

Boca presenta a Paredes en un evento histórico en La Bombonera

Con Riquelme incluido, la institución azul y oro tendrá a su gran estrella de manera oficial el jueves 10 de julio del 2025, a partir de las 18 horas. Si bien todavía no hubo un comunicado de la entidad al respecto, todo indica que en Brandsen 805 se abrirán las puertas del estadio a las 16 y podrán ingresar todos los hinchas que concurran por orden de llegada, sin distinción con relación a los socios, no socios y abonados. En resumen, no habrá que reservar las entradas, por lo que el ingreso será libre y gratuito hasta que se llene el mítico escenario Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La transmisión en vivo del evento se podrá seguir por todos los canales deportivos de la televisión (TyC Sports, ESPN, Fox Sports y DirecTV Sports), además de ser emitido por el canal oficial de Boca en YouTube.

Las estadísticas de Paredes en Boca

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

Las fotos que publicó Boca de Paredes desde chico en el club

Llegó el día: Boca presenta a Leandro Paredes como refuerzo en una Bombonera llena.

Llegó el día: Boca presenta a Leandro Paredes como refuerzo en una Bombonera llena.

Las fotos que publicó Boca de Paredes desde chico en el club.

Llegó el día: Boca presenta a Leandro Paredes como refuerzo en una Bombonera llena.

Llegó el día: Boca presenta a Leandro Paredes como refuerzo en una Bombonera llena.

Llegó el día: Boca presenta a Leandro Paredes como refuerzo en una Bombonera llena.

Llegó el día: Boca presenta a Leandro Paredes como refuerzo en una Bombonera llena.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura 2025